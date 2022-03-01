https://ria.ru/20220301/donetsk-1775776497.html

Жительница Донецка об украинском обстреле: сына убило на глазах у отца

Жительница Донецка об украинском обстреле: сына убило на глазах у отца - РИА Новости, 01.03.2022

Жительница Донецка об украинском обстреле: сына убило на глазах у отца

Попавшие под обстрел украинских военных в понедельник в Донецке работники ремонтной бригады были членами одной семьи, рассказала РИА Новости местная жительница... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:56

2022-03-01T11:56

2022-03-01T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Попавшие под обстрел украинских военных в понедельник в Донецке работники ремонтной бригады были членами одной семьи, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Михальченко, проживающая рядом с местом происшествия."Ниже по улице от моего дома ремонтная бригада устраняла утечку газа. Отец и сын. И вот во время этого обстрела сына убило. На глазах у отца", - сказала собеседница агентства, вынужденная общаться с корреспондентом в подвале своего дома из-за опасности очередного обстрела.По словам Михальченко, в понедельник она пережила три волны "прилетов" с украинской стороны."Сегодня в районе 12 часов дня мы стояли на улице и пили кофе. В это время заметили, что над нашими домами летает беспилотник. Потом я уехала в больницу. И вот где-то через два часа начало ложиться. Разрывы слышались вдалеке. Мне позвонила бабушка и сказала, что у нас все плохо. Дом практически разрушен", - сказала женщина.По словам Михальченко, она могла столкнуться с участью гораздо хуже этой. "Теперь я бомж. А если бы я сегодня не уехала к врачу и была дома, то сейчас я была бы уже мертва", - сказала женщина.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/dnr-1775773136.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/dnr-1775772367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр