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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 01.03.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:26
2022-03-01T10:26
2022-03-01T11:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владимир путин
россия
московская биржа
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск падал на 3,1 рубля – до 91,5 рубля, курс евро – на 3,6 рубля, до 102,4 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар уже опускался до 89,085 рубля, евро – до 100 рублей.Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, в соответствии с которым российские компании должны продать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, и продавать 80% ее поступлений с 28 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, московская биржа
10:26 01.03.2022 (обновлено: 11:03 01.03.2022)
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро — до 100