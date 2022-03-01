https://ria.ru/20220301/dollar-1775746966.html

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 01.03.2022

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:26

2022-03-01T10:26

2022-03-01T11:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владимир путин

россия

московская биржа

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск падал на 3,1 рубля – до 91,5 рубля, курс евро – на 3,6 рубля, до 102,4 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар уже опускался до 89,085 рубля, евро – до 100 рублей.Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, в соответствии с которым российские компании должны продать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, и продавать 80% ее поступлений с 28 февраля.

https://ria.ru/20220301/kurs-1775743324.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, московская биржа