Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220301/dollar-1775746966.html
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 01.03.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:26
2022-03-01T11:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владимир путин
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск падал на 3,1 рубля – до 91,5 рубля, курс евро – на 3,6 рубля, до 102,4 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар уже опускался до 89,085 рубля, евро – до 100 рублей.Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, в соответствии с которым российские компании должны продать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, и продавать 80% ее поступлений с 28 февраля.
https://ria.ru/20220301/kurs-1775743324.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, московская биржа
10:26 01.03.2022 (обновлено: 11:03 01.03.2022)
 
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро — до 100

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Американские доллары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рубль с утра во вторник продолжает активно укрепляться: доллар тестирует поддержку на уровне 90 рублей, евро – 100 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск падал на 3,1 рубля – до 91,5 рубля, курс евро – на 3,6 рубля, до 102,4 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар уже опускался до 89,085 рубля, евро – до 100 рублей.
Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ, в соответствии с которым российские компании должны продать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, и продавать 80% ее поступлений с 28 февраля.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:06
ЦБ в рамках интервенций продал на рынке валюту на 18,8 миллиарда рублей
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладимир ПутинРоссияМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала