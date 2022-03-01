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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dnr-1775948916.html
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка, заявили в ДНР
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка, заявили в ДНР
Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:45
2022-03-01T23:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ Киевского района города Донецка, погибла еще одна женщина 1969 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен", - говорится в сообщении.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
23:45 01.03.2022
 
Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка, заявили в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВФУ Киевского района города Донецка, погибла еще одна женщина 1969 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Ни шагу назад — на всех трех фронтах
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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