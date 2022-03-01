Один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: один человек погиб и один пострадал при обстреле Донецка
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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