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Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:58
2022-03-01T21:58
2022-03-01T21:58
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Березовое - н.п. Докучаевск: выпущено семь снарядов калибром 152 мм", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Докучаевск, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Докучаевска украинскими силовиками