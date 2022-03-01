https://ria.ru/20220301/dnr-1775839032.html

В ДНР считают, что украинские военные усилят атаки после выезда ОБСЕ

В ДНР считают, что украинские военные усилят атаки после выезда ОБСЕ - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР считают, что украинские военные усилят атаки после выезда ОБСЕ

В Донецкой народной республике опасаются, что выезд сотрудников ОБСЕ в РФ усилит массированные атаки украинских войск на мирные города Донбасса, сообщает... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:46

2022-03-01T14:46

2022-03-01T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

обсе

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. В Донецкой народной республике опасаются, что выезд сотрудников ОБСЕ в РФ усилит массированные атаки украинских войск на мирные города Донбасса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Накануне СММ ОБСЕ в своем ежедневном отчете заявила, что мониторинговые команды в Донецке и Луганске ждут эвакуации через РФ. До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила, что решила вывезти всех членов миссии ОБСЕ с Украины как можно скорее."Команда СММ ОБСЕ в полном составе эвакуирована с территории ДНР в Российскую Федерацию. Опасаемся, что это еще больше усилит массированные атаки ВФУ на мирные города Донбасса. Призываем мировое сообщество прекратить военную поддержку Украины и приложить все усилия для скорейшего достижения мира", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, обсе