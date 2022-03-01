11:00 01.03.2022 (обновлено: 11:13 01.03.2022)
Пушилин призвал гражданское население оставаться дома
Глава ДНР Пушилин призвал гражданское население оставаться дома в целях безопасности
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сейчас для гражданского населения лучше оставаться дома, неизвестно, как будут вести себя националисты, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Гражданскому населению лучше не перемещаться никуда, никуда не бежать, не ехать, лучше оставаться дома и просто дождаться освобождения", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала Соловьев LIVE.
По его словам, ДНР не понимает, "как будут вести себя националисты".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.