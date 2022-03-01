https://ria.ru/20220301/dnr-1775756156.html

Пушилин призвал гражданское население оставаться дома

Пушилин призвал гражданское население оставаться дома - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин призвал гражданское население оставаться дома

Сейчас для гражданского населения лучше оставаться дома, неизвестно, как будут вести себя националисты, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:00

2022-03-01T11:13

денис пушилин

донецкая народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сейчас для гражданского населения лучше оставаться дома, неизвестно, как будут вести себя националисты, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Гражданскому населению лучше не перемещаться никуда, никуда не бежать, не ехать, лучше оставаться дома и просто дождаться освобождения", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала Соловьев LIVE.По его словам, ДНР не понимает, "как будут вести себя националисты".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/dnr-1775753922.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, в мире, ситуация в днр и лнр