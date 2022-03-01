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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dnr-1775756156.html
Пушилин призвал гражданское население оставаться дома
Пушилин призвал гражданское население оставаться дома - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин призвал гражданское население оставаться дома
Сейчас для гражданского населения лучше оставаться дома, неизвестно, как будут вести себя националисты, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:00
2022-03-01T11:13
денис пушилин
донецкая народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сейчас для гражданского населения лучше оставаться дома, неизвестно, как будут вести себя националисты, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Гражданскому населению лучше не перемещаться никуда, никуда не бежать, не ехать, лучше оставаться дома и просто дождаться освобождения", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала Соловьев LIVE.По его словам, ДНР не понимает, "как будут вести себя националисты".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/dnr-1775753922.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
11:00 01.03.2022 (обновлено: 11:13 01.03.2022)
 
Пушилин призвал гражданское население оставаться дома

Глава ДНР Пушилин призвал гражданское население оставаться дома в целях безопасности

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сейчас для гражданского населения лучше оставаться дома, неизвестно, как будут вести себя националисты, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Гражданскому населению лучше не перемещаться никуда, никуда не бежать, не ехать, лучше оставаться дома и просто дождаться освобождения", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала Соловьев LIVE.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов
По его словам, ДНР не понимает, "как будут вести себя националисты".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты выдают украинскую бронетехнику за российскую, заявили в ДНР
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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