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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/dnr-1775753922.html
В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов
В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов
Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки освободила еще шесть населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:53
2022-03-01T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сартана
широкино
вооруженные силы украины
мариуполь
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки освободила еще шесть населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем украинских военных."За прошедшие сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили еще ряд населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.По данным ведомства, подразделения Народной милиции ДНР завершают блокирование населенных пунктов Сопино, Пионерское, Сартана, Мариуполь и Волноваха.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сартана, широкино, вооруженные силы украины, мариуполь
10:53 01.03.2022
 
В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов

В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов на мариупольском направлении

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки освободила еще шесть населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем украинских военных.
"За прошедшие сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили еще ряд населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
По данным ведомства, подразделения Народной милиции ДНР завершают блокирование населенных пунктов Сопино, Пионерское, Сартана, Мариуполь и Волноваха.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСартанаШирокиноВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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