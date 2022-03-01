https://ria.ru/20220301/dnr-1775753922.html

В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов

В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили, что освободили шесть населенных пунктов

Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки освободила еще шесть населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:53

2022-03-01T10:53

2022-03-01T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сартана

широкино

вооруженные силы украины

мариуполь

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявляет, что за сутки освободила еще шесть населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем украинских военных."За прошедшие сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили еще ряд населённых пунктов на мариупольском направлении, ранее находившихся под контролем подразделений ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.По данным ведомства, подразделения Народной милиции ДНР завершают блокирование населенных пунктов Сопино, Пионерское, Сартана, Мариуполь и Волноваха.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

сартана

широкино

мариуполь

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, сартана, широкино, вооруженные силы украины, мариуполь