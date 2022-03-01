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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775702265.html
Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН
Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН - РИА Новости, 01.03.2022
Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН
Высылка российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, является враждебным выпадом и нарушением обязательств США, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T00:19
2022-03-01T01:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
анатолий антонов
оон
сша
россия
василий небензя
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, является враждебным выпадом и нарушением обязательств США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.Текст его комментария дипмиссия разместила на своей странице в Facebook.По его словам, "действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность". "Такая ответственность как никогда востребована в условиях нынешних потрясений на международной арене", — заключил посол.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
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в мире, анатолий антонов, оон, сша, россия, василий небензя, вашингтон (город)
00:19 01.03.2022 (обновлено: 01:45 01.03.2022)
 
Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН

Антонов назвал враждебным решение о высылке 12 дипломатов из постпредства России при ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, является враждебным выпадом и нарушением обязательств США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.

"Данные действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. В очередной раз правительство США нарушило свои обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при Всемирной организации. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны", — заявил Антонов.

Текст его комментария дипмиссия разместила на своей странице в Facebook.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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По его словам, "действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность". "Такая ответственность как никогда востребована в условиях нынешних потрясений на международной арене", — заключил посол.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Российские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
00:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАнатолий АнтоновООНСШАРоссияВасилий НебензяВашингтон (город)
 
 
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