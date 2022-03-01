00:19 01.03.2022 (обновлено: 01:45 01.03.2022)
Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН
Антонов назвал враждебным решение о высылке 12 дипломатов из постпредства России при ООН
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, является враждебным выпадом и нарушением обязательств США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
"Данные действия администрации вызывают чувство глубокого разочарования и полного отторжения. В очередной раз правительство США нарушило свои обязательства по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при Всемирной организации. Вновь удар пришелся по российским дипломатам. Это враждебный выпад против нашей страны", — заявил Антонов.
Текст его комментария дипмиссия разместила на своей странице в Facebook.
По его словам, "действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность". "Такая ответственность как никогда востребована в условиях нынешних потрясений на международной арене", — заключил посол.
Опубликовано: Н. Стома