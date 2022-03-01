https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775702265.html

Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН

Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН - РИА Новости, 01.03.2022

Антонов оценил решение США о высылке работников постпредства России при ООН

Высылка российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, является враждебным выпадом и нарушением обязательств США, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T00:19

2022-03-01T00:19

2022-03-01T01:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

анатолий антонов

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россия

василий небензя

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Высылка российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, является враждебным выпадом и нарушением обязательств США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персона нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.Текст его комментария дипмиссия разместила на своей странице в Facebook.По его словам, "действия Вашингтона не направлены на смягчение международной обстановки и сохранение необходимого уровня двусторонних отношений между великими державами, которые несут особую ответственность за глобальный мир и безопасность". "Такая ответственность как никогда востребована в условиях нынешних потрясений на международной арене", — заключил посол.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

https://ria.ru/20220301/vysylka-1770008398.html

сша

россия

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, анатолий антонов, оон, сша, россия, василий небензя, вашингтон (город)