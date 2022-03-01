https://ria.ru/20220301/delegatsii-1775830030.html

СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова

СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова - РИА Новости, 01.03.2022

СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова

Ряд западных делегаций-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:05

2022-03-01T14:05

2022-03-01T14:21

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ряд западных делегаций-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает агентство Франс Пресс."Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее", - говорится в сообщении.Когда началась трансляция, дипломаты "большого количества" представленных на конференции стран покинули зал, за его пределами бойкот приветствовали аплодисментами, утверждает агентство. Среди оставшихся слушать министра Франс Пресс назвал делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.Ранее диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета странами ЕС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/donbass-1775822750.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, сергей лавров, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин