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https://ria.ru/20220301/delegatsii-1775830030.html
СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова
СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова
Ряд западных делегаций-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:05
2022-03-01T14:21
в мире
россия
сергей лавров
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ряд западных делегаций-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает агентство Франс Пресс."Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее", - говорится в сообщении.Когда началась трансляция, дипломаты "большого количества" представленных на конференции стран покинули зал, за его пределами бойкот приветствовали аплодисментами, утверждает агентство. Среди оставшихся слушать министра Франс Пресс назвал делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.Ранее диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета странами ЕС.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/donbass-1775822750.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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в мире, россия, сергей лавров, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
14:05 01.03.2022 (обновлено: 14:21 01.03.2022)
 
СМИ: ряд западных делегаций покинули зал в Женеве во время речи Лаврова

AFP: ряд делегаций на конференции в Женеве покинули зал во время выступления Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ряд западных делегаций-участников конференции по разоружению в Женеве в знак бойкота покинули зал во время трансляции выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает агентство Франс Пресс.
"Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:01
Запад игнорирует факты нарушения права на жизнь в Донбассе, заявил Лавров
Когда началась трансляция, дипломаты "большого количества" представленных на конференции стран покинули зал, за его пределами бойкот приветствовали аплодисментами, утверждает агентство. Среди оставшихся слушать министра Франс Пресс назвал делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.
Ранее диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета странами ЕС.
Прохожие в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
Почему китайцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
 
В миреРоссияСергей ЛавровООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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