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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/chinovniki-1775721951.html
Депутат призвал отстранять несогласных с операцией на Украине чиновников
Депутат призвал отстранять несогласных с операцией на Украине чиновников - РИА Новости, 01.03.2022
Депутат призвал отстранять несогласных с операцией на Украине чиновников
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента России Владимира... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T07:33
2022-03-01T07:33
обострение ситуации в днр и лнр
султан хамзаев
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента России Владимира Путина, связанным со спецоперацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/feyki-1775686317.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
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султан хамзаев, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина
07:33 01.03.2022
 
Депутат призвал отстранять несогласных с операцией на Украине чиновников

Депутат Госдумы Хамзаев призвал отстранять несогласных с операцией на Украине чиновников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Султан Хамзаев
Депутат Госдумы Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что следует отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением президента России Владимира Путина, связанным со спецоперацией на Украине.
"Некоторые наши "состоявшиеся" граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны. Звучат лозунги, в которых я слышу одно - предательство. Считаю, что таким "несогласным" нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято - ни шагу назад", — заявил Хамзаев РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Участникам операции на Украине предложили предоставить статус ветерана
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСултан ХамзаевВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
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