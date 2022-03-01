https://ria.ru/20220301/bulochnik-1775871840.html
Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику
Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику - РИА Новости, 01.03.2022
Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику
Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Бориса Булочника, бенефициара и бывшего председателя правления обанкротившегося в 2014 году Мастер-банка, –... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:44
2022-03-01T16:44
2022-03-01T16:49
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новости культуры
агентство по страхованию вкладов
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
николай рерих
международный центр рерихов (мцр)
мастер-банк
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Бориса Булочника, бенефициара и бывшего председателя правления обанкротившегося в 2014 году Мастер-банка, – объекты недвижимости и около 500 произведений искусства, главным образом – картины, рисунки и эскизы авторства членов семьи Рерихов, следует из опубликованного во вторник определения суда.Обеспечительные меры приняты по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в деле о банкротстве Мастер-банка в рамках рассмотрения вопроса о привлечении Булочника и других бывших контролирующих банка к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым примерно в 24,6 миллиарда рублей. Именно в пределах этой суммы арестовано имущество Булочника.Под арест попали произведения живописи и иные объекты, как сказано в судебном акте, движимого имущества, перечисленные в четырех постановлениях Тверского районного суда Москвы по уголовному делу против Булочника. В перечне – картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и т.д.Суд также наложил арест на денежные средства и квартиру Булочника в Озерковском переулке в Москве, а также запретил Росреестру любые регистрационные действия с четырьмя земельными участками в поселении Ильинское Красногорского района Подмосковья и двумя зданиями на этих участках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, агентство по страхованию вкладов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), николай рерих, международный центр рерихов (мцр), мастер-банк, финансы, банки
16:44 01.03.2022 (обновлено: 16:49 01.03.2022)
Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику
Суд арестовал работы Рериха, принадлежащие бенефициару Мастер-банка Борису Булочнику
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Бориса Булочника, бенефициара и бывшего председателя правления обанкротившегося в 2014 году Мастер-банка, – объекты недвижимости и около 500 произведений искусства, главным образом – картины, рисунки и эскизы авторства членов семьи Рерихов, следует из опубликованного во вторник определения суда.
Обеспечительные меры приняты по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в деле о банкротстве Мастер-банка в рамках рассмотрения вопроса о привлечении Булочника и других бывших контролирующих банка к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым примерно в 24,6 миллиарда рублей. Именно в пределах этой суммы арестовано имущество Булочника.
Под арест попали произведения живописи и иные объекты, как сказано в судебном акте, движимого имущества, перечисленные в четырех постановлениях Тверского районного суда Москвы по уголовному делу против Булочника. В перечне – картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и т.д.
Суд также наложил арест на денежные средства и квартиру Булочника в Озерковском переулке в Москве, а также запретил Росреестру любые регистрационные действия с четырьмя земельными участками в поселении Ильинское Красногорского района Подмосковья и двумя зданиями на этих участках.