https://ria.ru/20220301/bulochnik-1775871840.html

Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику

Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику - РИА Новости, 01.03.2022

Суд арестовал недвижимость и работы Рериха, принадлежащие Борису Булочнику

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Бориса Булочника, бенефициара и бывшего председателя правления обанкротившегося в 2014 году Мастер-банка, –... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:44

2022-03-01T16:44

2022-03-01T16:49

культура

новости культуры

агентство по страхованию вкладов

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

николай рерих

международный центр рерихов (мцр)

мастер-банк

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы Бориса Булочника, бенефициара и бывшего председателя правления обанкротившегося в 2014 году Мастер-банка, – объекты недвижимости и около 500 произведений искусства, главным образом – картины, рисунки и эскизы авторства членов семьи Рерихов, следует из опубликованного во вторник определения суда.Обеспечительные меры приняты по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в деле о банкротстве Мастер-банка в рамках рассмотрения вопроса о привлечении Булочника и других бывших контролирующих банка к субсидиарной ответственности по его долгам, оцениваемым примерно в 24,6 миллиарда рублей. Именно в пределах этой суммы арестовано имущество Булочника.Под арест попали произведения живописи и иные объекты, как сказано в судебном акте, движимого имущества, перечисленные в четырех постановлениях Тверского районного суда Москвы по уголовному делу против Булочника. В перечне – картины, рисунки, эскизы Николая, Святослава и Юрия Рерихов, произведения других авторов, старинные и раритетные вещи, коллекция скульптур из бронзы, иконы, украшения и т.д.Суд также наложил арест на денежные средства и квартиру Булочника в Озерковском переулке в Москве, а также запретил Росреестру любые регистрационные действия с четырьмя земельными участками в поселении Ильинское Красногорского района Подмосковья и двумя зданиями на этих участках.

https://ria.ru/20220131/rerikh-1770355546.html

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2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, агентство по страхованию вкладов, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), николай рерих, международный центр рерихов (мцр), мастер-банк, финансы, банки