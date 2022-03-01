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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/bomby-1775810964.html
В Кремле опровергли сведения об использовании на Украине кассетных бомб
В Кремле опровергли сведения об использовании на Украине кассетных бомб - РИА Новости, 01.03.2022
В Кремле опровергли сведения об использовании на Украине кассетных бомб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" утверждения об использовании Россией на Украине кассетных и вакуумных бомб. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:36
2022-03-01T13:56
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" утверждения об использовании Россией на Украине кассетных и вакуумных бомб."Это утка", - сказал он журналистам во вторник.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/elenovka-1775810870.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин
13:36 01.03.2022 (обновлено: 13:56 01.03.2022)
 
В Кремле опровергли сведения об использовании на Украине кассетных бомб

Пресс-секретарь Песков назвал сообщения об использовании на Украине кассетных бомб уткой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" утверждения об использовании Россией на Украине кассетных и вакуумных бомб.
"Это утка", - сказал он журналистам во вторник.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались. Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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