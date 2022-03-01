20:21 01.03.2022 (обновлено: 20:48 01.03.2022)
Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю
Глава ДНР Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На подступах к Мариуполю продолжаются бои, ситуация сложная, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Задача на сегодня была — взять в кольцо Мариуполь. Я вам скажу, бои продолжаются на подступах, ситуация сложная. Националистические батальоны максимально препятствуют, причем прикрываются гражданским населением <...>", — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин добавил, что украинские силы оказывают сопротивление созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.
"Уже много очень обращений, даже от международных организаций, о помощи выехать из Мариуполя, но, к сожалению, пока ситуация не будет полностью под нашим контролем, <...> нам будет крайне проблематично (это сделать. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС Росии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.