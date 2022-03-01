https://ria.ru/20220301/boi-1775923919.html

Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю

Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю

На подступах к Мариуполю продолжаются бои, ситуация сложная, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:21

2022-03-01T20:21

2022-03-01T20:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На подступах к Мариуполю продолжаются бои, ситуация сложная, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Задача на сегодня была — взять в кольцо Мариуполь. Я вам скажу, бои продолжаются на подступах, ситуация сложная. Националистические батальоны максимально препятствуют, причем прикрываются гражданским населением <...>", — сказал он в эфире Первого канала.Пушилин добавил, что украинские силы оказывают сопротивление созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения."Уже много очень обращений, даже от международных организаций, о помощи выехать из Мариуполя, но, к сожалению, пока ситуация не будет полностью под нашим контролем, <...> нам будет крайне проблематично (это сделать. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС Росии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/obstrely-1775783772.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, мариуполь