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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/boi-1775923919.html
Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю
Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю
На подступах к Мариуполю продолжаются бои, ситуация сложная, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:21
2022-03-01T20:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На подступах к Мариуполю продолжаются бои, ситуация сложная, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Задача на сегодня была — взять в кольцо Мариуполь. Я вам скажу, бои продолжаются на подступах, ситуация сложная. Националистические батальоны максимально препятствуют, причем прикрываются гражданским населением &lt;...&gt;", — сказал он в эфире Первого канала.Пушилин добавил, что украинские силы оказывают сопротивление созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения."Уже много очень обращений, даже от международных организаций, о помощи выехать из Мариуполя, но, к сожалению, пока ситуация не будет полностью под нашим контролем, &lt;...&gt; нам будет крайне проблематично (это сделать. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС Росии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/obstrely-1775783772.html
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина, денис пушилин, мариуполь
20:21 01.03.2022 (обновлено: 20:48 01.03.2022)
 
Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю

Глава ДНР Пушилин сообщил о боях на подступах к Мариуполю

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На подступах к Мариуполю продолжаются бои, ситуация сложная, заявил во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Задача на сегодня была — взять в кольцо Мариуполь. Я вам скажу, бои продолжаются на подступах, ситуация сложная. Националистические батальоны максимально препятствуют, причем прикрываются гражданским населением <...>", — сказал он в эфире Первого канала.
Пушилин добавил, что украинские силы оказывают сопротивление созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения.
"Уже много очень обращений, даже от международных организаций, о помощи выехать из Мариуполя, но, к сожалению, пока ситуация не будет полностью под нашим контролем, <...> нам будет крайне проблематично (это сделать. — Прим. ред.)", — подчеркнул он.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС Росии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДенис ПушилинМариуполь
 
 
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