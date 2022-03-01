Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/bmw-1775935109.html
BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну
BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну - РИА Новости, 01.03.2022
BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну
Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:37
2022-03-01T22:01
экономика
авто
bmw ag
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151747/52/1517475274_0:171:2401:1521_1920x0_80_0_0_7121b1e7fa2e9f6f1eef40026946defc.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский рынок на фоне геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе BMW."В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации", - отметили в компании.В BMW также подчеркнули, что сейчас компания работает над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят ей в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. "Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW Group", - добавили в автоконцерне.На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете The Wall Street Journal.О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу The Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html
https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775801319.html
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151747/52/1517475274_72:0:2327:1691_1920x0_80_0_0_5d07f989bbce0226a572e293cf40a569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, bmw ag, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
21:37 01.03.2022 (обновлено: 22:01 01.03.2022)
 
BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну

BMW приостанавливает производство и поставки автомобилей в Россию

© AP Photo / Chris CarlsonЛоготип компании BMW
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Chris Carlson
Логотип компании BMW. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский рынок на фоне геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе BMW.
"В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации", - отметили в компании.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:37
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям
В BMW также подчеркнули, что сейчас компания работает над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят ей в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. "Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW Group", - добавили в автоконцерне.
На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете The Wall Street Journal.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:13
Санкции против России ударят по мировой экономике, заявили в Нидерландах
О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу The Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.
В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
 
ЭкономикаАвтоBMW AGРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала