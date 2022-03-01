https://ria.ru/20220301/bmw-1775935109.html

BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну

BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну - РИА Новости, 01.03.2022

BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну

Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:37

2022-03-01T21:37

2022-03-01T22:01

экономика

авто

bmw ag

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский рынок на фоне геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе BMW."В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации", - отметили в компании.В BMW также подчеркнули, что сейчас компания работает над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят ей в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. "Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW Group", - добавили в автоконцерне.На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете The Wall Street Journal.О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу The Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775811670.html

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775801319.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, авто, bmw ag, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)