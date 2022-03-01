21:37 01.03.2022 (обновлено: 22:01 01.03.2022)
BMW приостанавливает производство в России и поставки автомобилей в страну
BMW приостанавливает производство и поставки автомобилей в Россию
© AP Photo / Chris CarlsonЛоготип компании BMW
© AP Photo / Chris Carlson
Логотип компании BMW. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW приостанавливает производство автомобилей на калининградском заводе "Автотор", также прекращаются поставки машин бренда на российский рынок на фоне геополитической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе BMW.
"В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации", - отметили в компании.
В BMW также подчеркнули, что сейчас компания работает над решениями, которые в условиях ограниченных поставок запчастей позволят ей в полной мере выполнять гарантийные обязательства перед клиентами. "Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей наших клиентов с соблюдением всех стандартов BMW Group", - добавили в автоконцерне.
На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете The Wall Street Journal.
О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу The Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.
В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
27 февраля, 08:00Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется