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Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google
Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google - РИА Новости, 01.03.2022
Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google
Информацию из сервисов Google стоит скачать на жесткий диск или внешний накопитель, чтобы не потерять к ней доступ в случае блокировки ресурсов на территории... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T06:57
2022-03-01T06:57
общество
технологии
google
руслан пермяков
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Информацию из сервисов Google стоит скачать на жесткий диск или внешний накопитель, чтобы не потерять к ней доступ в случае блокировки ресурсов на территории России, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Он добавил, что ссылка на архив в виде многотомного zip-файла придет на почту. "Его необходимо будет сохранить на своем жестком диске или внешнем накопителе", — пояснил эксперт."Если пользователю не требуется выгрузка почты, контактов, карт, но нужны данные с Google Диска, то их можно просто скопировать на локальные диски и не делать резервную копию", — заключил Пермяков.
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общество, технологии, google, руслан пермяков, москва
06:57 01.03.2022
 
Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google

Эксперт Пермяков: стоит скачать данные с сервисов Google на диск на случай блокировки

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Информацию из сервисов Google стоит скачать на жесткий диск или внешний накопитель, чтобы не потерять к ней доступ в случае блокировки ресурсов на территории России, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"В Google есть сервис резервного копирования почты и всего в аккаунте. Нужно зайти в свою учетную запись, перейти в "Управление аккаунтом Google", затем зайти в раздел "Данные и конфиденциальность, где можно скачать данные или сделать резервную копию, выбрав все, что нужно", — сказал Пермяков.

Он добавил, что ссылка на архив в виде многотомного zip-файла придет на почту. "Его необходимо будет сохранить на своем жестком диске или внешнем накопителе", — пояснил эксперт.
"Если пользователю не требуется выгрузка почты, контактов, карт, но нужны данные с Google Диска, то их можно просто скопировать на локальные диски и не делать резервную копию", — заключил Пермяков.
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Опубликовано: Н. Стома
 
ОбществоТехнологииGoogleРуслан ПермяковМосква
 
 
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