https://ria.ru/20220301/blokirovka-1775720460.html

Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google

Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google - РИА Новости, 01.03.2022

Эксперт дал рекомендации по сохранению данных с сервисов Google

Информацию из сервисов Google стоит скачать на жесткий диск или внешний накопитель, чтобы не потерять к ней доступ в случае блокировки ресурсов на территории... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T06:57

2022-03-01T06:57

2022-03-01T06:57

общество

технологии

google

руслан пермяков

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Информацию из сервисов Google стоит скачать на жесткий диск или внешний накопитель, чтобы не потерять к ней доступ в случае блокировки ресурсов на территории России, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.Он добавил, что ссылка на архив в виде многотомного zip-файла придет на почту. "Его необходимо будет сохранить на своем жестком диске или внешнем накопителе", — пояснил эксперт."Если пользователю не требуется выгрузка почты, контактов, карт, но нужны данные с Google Диска, то их можно просто скопировать на локальные диски и не делать резервную копию", — заключил Пермяков.

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, технологии, google, руслан пермяков, москва