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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220301/biennale-1775747947.html
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года - РИА Новости, 01.03.2022
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года
Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:31
2022-03-01T10:31
культура
новости культуры
венецианская биеннале
выставки
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года.Накануне команда российского павильона Венецианской биеннале объявила, что не сможет работать на биеннале 2022 года из-за отказа от участия в проекте его куратора Раймундаса Малашаускаса и художников Кирилла Савченкова и Александры Сухаревой.Биеннале выразило полную солидарность с этим "мужественным и благородным поступком" и разделяет причины, которые привели к этому выбору, "который отображает трагедию, в которой оказалось население Украины", говорится в сообщении.
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новости культуры, венецианская биеннале, выставки
10:31 01.03.2022
 
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года

Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале

© Фото : Giorgio Zucchiatti, la Biennale di Venezia Центральный павильон Венецианской биеннале
Центральный павильон Венецианской биеннале - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Giorgio Zucchiatti, la Biennale di Venezia
Читать ria.ru в
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года.
Накануне команда российского павильона Венецианской биеннале объявила, что не сможет работать на биеннале 2022 года из-за отказа от участия в проекте его куратора Раймундаса Малашаускаса и художников Кирилла Савченкова и Александры Сухаревой.
"Венецианской биеннале стало известно о решении куратора и художников павильона Российской Федерации, которые, подав в отставку, фактически отказываются от участия в 59-й международной выставке", - говорится в сообщении.
Биеннале выразило полную солидарность с этим "мужественным и благородным поступком" и разделяет причины, которые привели к этому выбору, "который отображает трагедию, в которой оказалось население Украины", говорится в сообщении.
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 10:29Культура
Проект павильона на Венецианской биеннале-2022 представили в Минкультуры
 
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