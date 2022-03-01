https://ria.ru/20220301/biennale-1775747947.html
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года - РИА Новости, 01.03.2022
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года
Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:31
2022-03-01T10:31
2022-03-01T10:31
культура
новости культуры
венецианская биеннале
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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года.Накануне команда российского павильона Венецианской биеннале объявила, что не сможет работать на биеннале 2022 года из-за отказа от участия в проекте его куратора Раймундаса Малашаускаса и художников Кирилла Савченкова и Александры Сухаревой.Биеннале выразило полную солидарность с этим "мужественным и благородным поступком" и разделяет причины, которые привели к этому выбору, "который отображает трагедию, в которой оказалось население Украины", говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, венецианская биеннале, выставки
Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года
Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале
РИМ, 28 фев - РИА Новости. Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года.
Накануне команда российского павильона Венецианской биеннале объявила, что не сможет работать на биеннале 2022 года из-за отказа от участия в проекте его куратора Раймундаса Малашаускаса и художников Кирилла Савченкова и Александры Сухаревой.
"Венецианской биеннале стало известно о решении куратора и художников павильона Российской Федерации, которые, подав в отставку, фактически отказываются от участия в 59-й международной выставке", - говорится в сообщении.
Биеннале выразило полную солидарность с этим "мужественным и благородным поступком" и разделяет причины, которые привели к этому выбору, "который отображает трагедию, в которой оказалось население Украины", говорится в сообщении.