https://ria.ru/20220301/biennale-1775747947.html

Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года

Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года - РИА Новости, 01.03.2022

Павильон России не будет участвовать в Венецианской биеннале этого года

Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:31

2022-03-01T10:31

2022-03-01T10:31

культура

новости культуры

венецианская биеннале

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РИМ, 28 фев - РИА Новости. Руководство Венецианской биеннале отменило участие российского павильона в биеннале современного искусства этого года.Накануне команда российского павильона Венецианской биеннале объявила, что не сможет работать на биеннале 2022 года из-за отказа от участия в проекте его куратора Раймундаса Малашаускаса и художников Кирилла Савченкова и Александры Сухаревой.Биеннале выразило полную солидарность с этим "мужественным и благородным поступком" и разделяет причины, которые привели к этому выбору, "который отображает трагедию, в которой оказалось население Украины", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211202/biennale-1761762057.html

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2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, венецианская биеннале, выставки