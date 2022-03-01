https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775749828.html

Москалькова призвала подумать о социальном статусе беженцев из Донбасса

Москалькова призвала подумать о социальном статусе беженцев из Донбасса - РИА Новости, 01.03.2022

Москалькова призвала подумать о социальном статусе беженцев из Донбасса

Нужно подумать о социальном статусе эвакуированных из Донбасса, в Подмосковье обсуждается вопрос о временном убежище, заявила уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:39

2022-03-01T10:39

2022-03-01T11:43

эвакуация жителей днр и лнр в россию

татьяна москалькова

общество

луганск

московская область (подмосковье)

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нужно подумать о социальном статусе эвакуированных из Донбасса, в Подмосковье обсуждается вопрос о временном убежище, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Сегодня на территории РФ 117 тысяч эвакуированных из Донецка и Луганска. Нам нужно подумать об их социальном статусе. В разных регионах он по-разному решается, например, в Подмосковье рассматривается вопрос о временном убежище. Нужно посмотреть, чтобы эти люди могли устроиться на работу, у них должны быть документы на руках. Они многие хотят работать, и мы можем им предоставить такую работу", - сказала Москалькова на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.Омбудсмен также отметила важность устройства в школы и в детские сады детей, эвакуированных с территории ЛНР и ДНР. Кроме того, Москалькова предложила предоставить "соответствующий статус и пакет социальных гарантий для военнослужащих, которые находятся на территории Украины, "в том числе, если они получат увечья", добавила омбудсмен.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, татьяна москалькова, общество, луганск, московская область (подмосковье), россия, совет федерации рф