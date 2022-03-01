https://ria.ru/20220301/bankrotstvo-1775834517.html

Как избавиться от долгов: банкротство ИП - процедура, образец заявления

Банкротство ИП с долгами и без: особенности, процедура, как подать документы

Как избавиться от долгов: банкротство ИП - процедура, образец заявления

Под банкротством ИП подразумевают несостоятельность бизнеса: снижение дохода, растущие долги по налогам и перед гражданами — сотрудниками и клиентами. Об... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:30

2022-03-01T16:30

2022-03-01T16:30

россия

банкротство

малый бизнес

экономика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Под банкротством ИП подразумевают несостоятельность бизнеса: снижение дохода, растущие долги по налогам и перед гражданами — сотрудниками и клиентами. Об особенностях проведения процедуры и порядке подачи документов — в материале РИА Новости.Банкротство ИПБанкротство ИП — это неплатежеспособность предпринимателя, признанная арбитражным судом. Процедура, которая регламентируется федеральным законом №127 "О несостоятельности (банкротстве)", не снимает с бизнесмена долговых обязательств."Нередко под несостоятельностью подразумевают возможность не платить любые долги. Но это неверно. Процедура банкротства ИП позволяет законным образом списать часть задолженности с предприятия с учетом интересов кредиторов, не накопив новые долги по налогам и другим платежам. При этом с бизнесмена не спишут долги по зарплате, пособиям, затратам на саму процедуру, а также накопленные в статусе физического лица: алименты, штрафы и пр. По ним придется рассчитываться в любом случае", — пояснила бухгалтер Алена Краснова.Право или обязанностьВ зависимости от обстоятельств, банкротство является как правом, так и обязанностью индивидуального предпринимателя.Случаи, когда это обязанность:При возникновении одного или нескольких из этих факторов предприниматель обязан подать в арбитражный суд заявление о признании компании банкротом. Срок подачи — не более 30 дней после возникновения проблем.Банкротство может быть правом ИП, если человек заметил признаки убыточности предприятия, основной из которых — размер долга, превышающий стоимость имущества ИП и его доходы."Если активы предприятия ликвидны, то бизнесмен может продать их самостоятельно, целиком или по частям, что позволит рассчитаться с долговыми обязательствами за счет выручки. Когда прибыль покрывает все долги, необязательно объявлять себя банкротом, можно просто закрыть предприятие или ИП, если человек не планирует в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность", — отметила эксперт.При сумме долга менее 500 тыс. рублей, но более 50 тыс. (любые задолженности: по займам, проценты за просрочку, по алиментам и пр.) предприниматель может заявить о банкротстве во внесудебном порядке согласно внесенным в ФЗ "О банкротстве (несостоятельности)" изменениям от 31.07.2020. В таком случае документы подают не в суд, а в МФЦ.Признание банкротстваДля признания индивидуального предпринимателя банкротом необходимо постановление арбитражного суда. Для его получения бизнесмену нужно подать заявление в отделение суда по месту регистрации."Такое заявление суд принимает в том случае, если финансовые требования к ИП превысили полмиллиона рублей и не были исполнены в течение трех месяцев с установленной даты платежей. На рассмотрение документа суду обычно хватает пяти рабочих дней", — прокомментировала бухгалтер Алена Краснова.Основания признания банкротомОснованием подтверждения несостоятельности ИП является невозможность рассчитаться по долгам:Инициатор банкротстваИнициировать процедуру банкротства может как индивидуальный предприниматель, так и сторона, имеющая отношение к деятельности ИП:"Закон наделяет правом обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве конкурсного кредитора или финансовую организацию — один или несколько банков, с которыми работает ИП, а также уполномоченный орган в лице местной администрации. Это значит, подать иск могут те, на чьей деятельности сказывается несостоятельность ИП", — уточнила бухгалтер Алена Краснова.Стадии банкротстваПризнание банкротства — поэтапная процедура, которая состоит из процесса реструктуризации долга и распродажи имущества ИП. Иногда уместен третий этап— заключение мирового соглашения.РеструктуризацияРеструктуризация долга — это восстановление платежеспособности с целью погашения задолженности перед кредиторами. Достигается за счет продления срока выплат при наличии у ИП любого источника дохода.Для расчета банкротства вместе с арбитражным (конкурсным) управляющим должник составляет план реструктуризации. Период рассчитывается с учетом финансовых возможностей должника."План по выплате долговых обязательств может быть рассчитан на несколько месяцев или лет, в течение которых предприниматель закроет долги перед кредиторами. При банкротстве можно пропустить реструктуризацию. Но для этого человек должен доказать суду, что не имеет никаких источников дохода. В таком случае начнется другая процедура — продажа имущества", — сообщила бухгалтер Алена Краснова.Продажа имуществаОтсутствие дохода не отменяет обязанности по уплате долга. В такой ситуации арбитражный суд определяет, каким имуществом владеет обанкротившийся предприниматель, и выставляет его на торги. Расчет с кредиторами проводят с вырученной прибыли.С молотка могут пустить любое имущество за исключением жилья, если оно у гражданина единственное и не находится в залоге."Ситуации могут быть разные. К примеру, у человека в собственности находятся две квартиры разного метража. Он вправе просить суд оставить ему ту, которая имеет большую площадь. В такой ситуации говорят об "исключении объекта из конкурсной массы". В защиту необходимо привести веские аргументы (прописаны дети, ближе школа и пр.). Бывают и другие случаи, когда предприниматель заранее переписывает недвижимость на близких родственников, чтобы сохранить ее при банкротстве. Если будет доказано, что перерегистрация помешала рассчитаться с долгами, суд вправе оспорить сделку", — пояснила эксперт.Особенности процедуры:В случае если предприниматель не согласен на добровольную продажу имущества, суд может провести торги принудительно. Возможные последствия:Мировое соглашениеКогда должник и кредитор достигают понимания в вопросе урегулирования денежных отношений, они вправе подписать мировое соглашение на любой стадии банкротства. В этом случае бизнесмен и управляющий договариваются с кредиторами о погашении части долга за счет продажи имущества и дальнейших выплатах на условии рассрочки и/или взаимозачета.В мировом соглашении нужно указать, до какого числа должник намерен рассчитаться.Порядок процедуры банкротстваПроцесс банкротства индивидуального предприятия состоит из четырех этапов: подача заявления, рассмотрение его арбитражным судом, сама процедура и решение о списании/не списании долгов.Подготовка документовСогласно статье 213.4 федерального закона о банкротстве, предприниматель должен предоставить в суд пакет бумаг, включающий:Образец заявления на банкротствоОплата госпошлиныРазмер госпошлины при банкротстве ИП составляет 300 рублей согласно налоговому кодексу (ст. 333.21 "Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ и арбитражными судами").Деньги нужно перевести по реквизитам, которые находятся, как правило, в открытом доступе на официальном сайте каждого ведомства. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и прикрепить к пакету документов с заявлением.Оплата услуг финансового управляющегоАрбитражного, или финансового управляющего суд назначает самостоятельно, предварительно проверив требования к кандидату и получив его согласие. Услуга платная."Для того чтобы суд рассмотрел обращение и назначил кандидата, на депозит учреждения необходимо внести 25 000 рублей — это требование закона о банкротстве за единовременное проведение процедуры. Услуги управляющего оплачивают отдельно, их размер составляет в большинстве случаев от 7 до 10% стоимости проданного имущества должника", — пояснила эксперт.Уведомление кредиторовИндивидуальный предприниматель обязан публично сообщить о банкротстве, разместив соответствующую информацию на федеральном сайте по мониторингу экономической деятельности — fedresurs.ru. Уведомление публикуется для действительных и потенциальных кредиторов, а также партнеров ИП."Помимо этого, бизнесмен может направить кредитным организациям, перед которыми имеет задолженность, письмо о банкротстве. Эта мера не является обязательной, но в некоторых случаях может быть желательной", — уточнила бухгалтер Алена Краснова.Судебное заседаниеСудебное заседание проводят для того, чтобы решить, насколько обоснованно заявление бизнесмена о банкротстве. Задача предпринимателя — убедить суд в несостоятельности предприятия.Причинами для отказа в признании банкротом могут быть:Вторая встреча проводится при участии должника, кредиторов и управляющего. В ходе заседания суд устанавливает обоснования требований и удовлетворяет их полностью или частично. Кредитор при этом становится конкурсным.Сколько длится процедураВнесудебное банкротство ИП занимает полгода, судебное длится дольше. В зависимости от особенностей дела срок может растянуться до нескольких лет.План погашения задолженностиПлан погашения задолженности — документ, составленный должником и отражающий варианты расчета по долгам перед кредиторами на основании финансовых возможностей предпринимателя, включая расходы на собственное содержание. Его составляют в виде графика или таблицы и прикрепляют к пакету документов на признание несостоятельности.Если должник не предоставил такой график, суд может сам разработать план реструктуризации долгов.Роль арбитражного управляющегоАрбитражного управляющего назначает суд, чтобы разобраться с финансовыми делами заявителя и рассчитаться по долгам. Задача управляющего, представляющего интересы предпринимателя,— найти пути восстановления кредитоспособности клиента при минимальных для него финансовых потерях.Завершение процедуры банкротстваИП признают банкротом после того, как арестованное имущество продано на торгах, прибыль распределена между кредиторами. В случаях, когда выручка не позволяет полностью рассчитаться, суд может принять решение о списании части долга.Если арбитражный управляющий найдет пути решения финансовых проблем клиента и оздоровления бизнеса, суд вправе отложить или отказать в признании несостоятельности.Последствия банкротстваПосле судебного признания банкротства прекращается регистрация гражданина как ИП и аннулируются лицензии, полученные на ведение некоторых видов деятельности.Помимо этого есть и другие ограничения, предусмотренные ст. 216 ФЗ №127 "О несостоятельности":"Если человек планирует заниматься предпринимательской деятельностью раньше, чем истечет пятилетний срок ограничений, он может закрыть ИП до обращения в суд. После завершения разбирательства можно снова заниматься бизнесом — такую возможность закон допускает", — сообщила эксперт Алена Краснова.Законодательство о банкротствеОсновной документ, регламентирующий процедуру банкротства физического лица в статусе ИП, — федеральный закон №127 "О несостоятельности (банкротстве)", включающий поправки и изменения.Статьи документа содержат информацию по подготовке и проведению процесса, привлечению арбитражного управляющего, оформлению конкурсной массы имущества и выставлению ее на торги, нюансы подписания мирового соглашения и другие моменты, необходимые для закрытия ИП по признаку несостоятельности.

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https://ria.ru/20220111/samozanyatye-1767323706.html

https://ria.ru/20220101/proverka-1766345466.html

https://ria.ru/20211226/predprinimatel-1765444927.html

https://ria.ru/20211225/likvidatsiya-1765457279.html

https://ria.ru/20210813/nalogi-1745702905.html

https://ria.ru/20200608/1572639481.html

https://ria.ru/20210210/ip-1596794389.html

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Артем Смирнов

россия, банкротство, малый бизнес, экономика