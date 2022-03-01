Как избавиться от долгов: банкротство ИП - процедура, образец заявления
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Под банкротством ИП подразумевают несостоятельность бизнеса: снижение дохода, растущие долги по налогам и перед гражданами — сотрудниками и клиентами. Об особенностях проведения процедуры и порядке подачи документов — в материале РИА Новости.
Банкротство ИП
Банкротство ИП — это неплатежеспособность предпринимателя, признанная арбитражным судом. Процедура, которая регламентируется федеральным законом №127 "О несостоятельности (банкротстве)", не снимает с бизнесмена долговых обязательств.
"Нередко под несостоятельностью подразумевают возможность не платить любые долги. Но это неверно. Процедура банкротства ИП позволяет законным образом списать часть задолженности с предприятия с учетом интересов кредиторов, не накопив новые долги по налогам и другим платежам. При этом с бизнесмена не спишут долги по зарплате, пособиям, затратам на саму процедуру, а также накопленные в статусе физического лица: алименты, штрафы и пр. По ним придется рассчитываться в любом случае", — пояснила бухгалтер Алена Краснова.
Право или обязанность
В зависимости от обстоятельств, банкротство является как правом, так и обязанностью индивидуального предпринимателя.
Случаи, когда это обязанность:
- —размер долга превысил 500 тысяч рублей;
- —платежи по задолженностям не производятся более трех месяцев с момента возникновения;
- —расчет с одним кредитором не позволяет исполнить требования остальных.
При возникновении одного или нескольких из этих факторов предприниматель обязан подать в арбитражный суд заявление о признании компании банкротом. Срок подачи — не более 30 дней после возникновения проблем.
Банкротство может быть правом ИП, если человек заметил признаки убыточности предприятия, основной из которых — размер долга, превышающий стоимость имущества ИП и его доходы.
"Если активы предприятия ликвидны, то бизнесмен может продать их самостоятельно, целиком или по частям, что позволит рассчитаться с долговыми обязательствами за счет выручки. Когда прибыль покрывает все долги, необязательно объявлять себя банкротом, можно просто закрыть предприятие или ИП, если человек не планирует в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность", — отметила эксперт.
При сумме долга менее 500 тыс. рублей, но более 50 тыс. (любые задолженности: по займам, проценты за просрочку, по алиментам и пр.) предприниматель может заявить о банкротстве во внесудебном порядке согласно внесенным в ФЗ "О банкротстве (несостоятельности)" изменениям от 31.07.2020. В таком случае документы подают не в суд, а в МФЦ.
Банкротство ИП
Внесудебное
Судебное
Куда обращаться
МФЦ
Арбитражный суд
Расходы
Бесплатно
Долг
От 50 тыс. до 500 тыс.рублей
Для большинства случаев - от 500 тыс. рублей
Длительность
Шесть месяцев
От нескольких месяцев до нескольких лет
Окончание исполнительного производства
Нужно
Не нужно
Признание банкротства
Для признания индивидуального предпринимателя банкротом необходимо постановление арбитражного суда. Для его получения бизнесмену нужно подать заявление в отделение суда по месту регистрации.
"Такое заявление суд принимает в том случае, если финансовые требования к ИП превысили полмиллиона рублей и не были исполнены в течение трех месяцев с установленной даты платежей. На рассмотрение документа суду обычно хватает пяти рабочих дней", — прокомментировала бухгалтер Алена Краснова.
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Основания признания банкротом
Основанием подтверждения несостоятельности ИП является невозможность рассчитаться по долгам:
- —с кредиторами, сотрудниками;
- —по обязательным платежам в бюджет и налоговую службу.
Инициатор банкротства
Инициировать процедуру банкротства может как индивидуальный предприниматель, так и сторона, имеющая отношение к деятельности ИП:
"Закон наделяет правом обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве конкурсного кредитора или финансовую организацию — один или несколько банков, с которыми работает ИП, а также уполномоченный орган в лице местной администрации. Это значит, подать иск могут те, на чьей деятельности сказывается несостоятельность ИП", — уточнила бухгалтер Алена Краснова.
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Стадии банкротства
Признание банкротства — поэтапная процедура, которая состоит из процесса реструктуризации долга и распродажи имущества ИП. Иногда уместен третий этап— заключение мирового соглашения.
Реструктуризация
Реструктуризация долга — это восстановление платежеспособности с целью погашения задолженности перед кредиторами. Достигается за счет продления срока выплат при наличии у ИП любого источника дохода.
Для расчета банкротства вместе с арбитражным (конкурсным) управляющим должник составляет план реструктуризации. Период рассчитывается с учетом финансовых возможностей должника.
"План по выплате долговых обязательств может быть рассчитан на несколько месяцев или лет, в течение которых предприниматель закроет долги перед кредиторами. При банкротстве можно пропустить реструктуризацию. Но для этого человек должен доказать суду, что не имеет никаких источников дохода. В таком случае начнется другая процедура — продажа имущества", — сообщила бухгалтер Алена Краснова.
Продажа имущества
Отсутствие дохода не отменяет обязанности по уплате долга. В такой ситуации арбитражный суд определяет, каким имуществом владеет обанкротившийся предприниматель, и выставляет его на торги. Расчет с кредиторами проводят с вырученной прибыли.
С молотка могут пустить любое имущество за исключением жилья, если оно у гражданина единственное и не находится в залоге.
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"Ситуации могут быть разные. К примеру, у человека в собственности находятся две квартиры разного метража. Он вправе просить суд оставить ему ту, которая имеет большую площадь. В такой ситуации говорят об "исключении объекта из конкурсной массы". В защиту необходимо привести веские аргументы (прописаны дети, ближе школа и пр.). Бывают и другие случаи, когда предприниматель заранее переписывает недвижимость на близких родственников, чтобы сохранить ее при банкротстве. Если будет доказано, что перерегистрация помешала рассчитаться с долгами, суд вправе оспорить сделку", — пояснила эксперт.
Особенности процедуры:
- —рассчитана на полгода;
- —решение о том, кому платить с выручки, принимает конкурсный управляющий;
- —в течение этого времени человек может работать как ИП;
- —на заключение сделок требуется письменное согласие управляющего.
В случае если предприниматель не согласен на добровольную продажу имущества, суд может провести торги принудительно. Возможные последствия:
- —продажа в течение длительного периода времени;
- —увеличение объема конкурсной массы;
- —оспаривание сделок, заключенных за три года до банкротства;
- —принудительное закрытие ИП.
Мировое соглашение
Когда должник и кредитор достигают понимания в вопросе урегулирования денежных отношений, они вправе подписать мировое соглашение на любой стадии банкротства. В этом случае бизнесмен и управляющий договариваются с кредиторами о погашении части долга за счет продажи имущества и дальнейших выплатах на условии рассрочки и/или взаимозачета.
В мировом соглашении нужно указать, до какого числа должник намерен рассчитаться.
Порядок процедуры банкротства
Процесс банкротства индивидуального предприятия состоит из четырех этапов: подача заявления, рассмотрение его арбитражным судом, сама процедура и решение о списании/не списании долгов.
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Подготовка документов
Согласно статье 213.4 федерального закона о банкротстве, предприниматель должен предоставить в суд пакет бумаг, включающий:
- —заявление;
- —документы, подтверждающие несостоятельность ИП:
- —реестр кредиторов;
- —финансовые бумаги: договоры займа и кредитов, банковские выписки, акты приема-передачи, товарные накладные и пр.;
- —опись имущества (движимое и недвижимое, счета в банках и др.), включая копии документов на право собственности;
- —сведения о доходах и справки об открытых счетах;
- —данные о сделках, совершенных за три года до обращения в суд;
- —квитанции об оплате госпошлины;
- —квитанции, подтверждающие направление копий заявления кредиторам;
- —выписка из ЕГРИП;
- —СНИЛС, ИНН;
- —при наличии: копии брачного договора, свидетельства о рождении ребенка.
Образец заявления на банкротство
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Образец заявления на банкротство
Образец заявления на банкротство
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Образец заявления на банкротство
Образец заявления на банкротство
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Образец заявления на банкротство
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Образец заявления на банкротство
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Образец заявления на банкротство
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Образец заявления на банкротство
Оплата госпошлины
Размер госпошлины при банкротстве ИП составляет 300 рублей согласно налоговому кодексу (ст. 333.21 "Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ и арбитражными судами").
Деньги нужно перевести по реквизитам, которые находятся, как правило, в открытом доступе на официальном сайте каждого ведомства. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и прикрепить к пакету документов с заявлением.
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Оплата услуг финансового управляющего
Арбитражного, или финансового управляющего суд назначает самостоятельно, предварительно проверив требования к кандидату и получив его согласие. Услуга платная.
"Для того чтобы суд рассмотрел обращение и назначил кандидата, на депозит учреждения необходимо внести 25 000 рублей — это требование закона о банкротстве за единовременное проведение процедуры. Услуги управляющего оплачивают отдельно, их размер составляет в большинстве случаев от 7 до 10% стоимости проданного имущества должника", — пояснила эксперт.
Уведомление кредиторов
Индивидуальный предприниматель обязан публично сообщить о банкротстве, разместив соответствующую информацию на федеральном сайте по мониторингу экономической деятельности — fedresurs.ru. Уведомление публикуется для действительных и потенциальных кредиторов, а также партнеров ИП.
"Помимо этого, бизнесмен может направить кредитным организациям, перед которыми имеет задолженность, письмо о банкротстве. Эта мера не является обязательной, но в некоторых случаях может быть желательной", — уточнила бухгалтер Алена Краснова.
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Судебное заседание
Судебное заседание проводят для того, чтобы решить, насколько обоснованно заявление бизнесмена о банкротстве. Задача предпринимателя — убедить суд в несостоятельности предприятия.
Причинами для отказа в признании банкротом могут быть:
- —некорректная сумма задолженности;
- —неправильно оформленное заявление;
- —наличие имущества, позволяющего рассчитаться с долгами без признания несостоятельности.
Вторая встреча проводится при участии должника, кредиторов и управляющего. В ходе заседания суд устанавливает обоснования требований и удовлетворяет их полностью или частично. Кредитор при этом становится конкурсным.
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Сколько длится процедура
Внесудебное банкротство ИП занимает полгода, судебное длится дольше. В зависимости от особенностей дела срок может растянуться до нескольких лет.
"В среднем, на признание несостоятельности через суд уходит от семи месяцев до года. И это период без реструктуризации. Если же возникают моменты по оспариванию сделок или взысканию дебиторской задолженности, срок увеличивается", — сообщила бухгалтер Алена Краснова.
План погашения задолженности
План погашения задолженности — документ, составленный должником и отражающий варианты расчета по долгам перед кредиторами на основании финансовых возможностей предпринимателя, включая расходы на собственное содержание. Его составляют в виде графика или таблицы и прикрепляют к пакету документов на признание несостоятельности.
Если должник не предоставил такой график, суд может сам разработать план реструктуризации долгов.
Роль арбитражного управляющего
Арбитражного управляющего назначает суд, чтобы разобраться с финансовыми делами заявителя и рассчитаться по долгам. Задача управляющего, представляющего интересы предпринимателя,— найти пути восстановления кредитоспособности клиента при минимальных для него финансовых потерях.
Завершение процедуры банкротства
ИП признают банкротом после того, как арестованное имущество продано на торгах, прибыль распределена между кредиторами. В случаях, когда выручка не позволяет полностью рассчитаться, суд может принять решение о списании части долга.
Если арбитражный управляющий найдет пути решения финансовых проблем клиента и оздоровления бизнеса, суд вправе отложить или отказать в признании несостоятельности.
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Последствия банкротства
После судебного признания банкротства прекращается регистрация гражданина как ИП и аннулируются лицензии, полученные на ведение некоторых видов деятельности.
Помимо этого есть и другие ограничения, предусмотренные ст. 216 ФЗ №127 "О несостоятельности":
- —в течение пяти лет необходимо сообщать банкам и другим кредитным организациям о признании несостоятельности;
- —в течение 10 лет нельзя занимать должности в кредитных организациях;
- —в течение пяти лет после признания банкротства нельзя регистрироваться как ИП.
"Если человек планирует заниматься предпринимательской деятельностью раньше, чем истечет пятилетний срок ограничений, он может закрыть ИП до обращения в суд. После завершения разбирательства можно снова заниматься бизнесом — такую возможность закон допускает", — сообщила эксперт Алена Краснова.
Законодательство о банкротстве
Основной документ, регламентирующий процедуру банкротства физического лица в статусе ИП, — федеральный закон №127 "О несостоятельности (банкротстве)", включающий поправки и изменения.
Статьи документа содержат информацию по подготовке и проведению процесса, привлечению арбитражного управляющего, оформлению конкурсной массы имущества и выставлению ее на торги, нюансы подписания мирового соглашения и другие моменты, необходимые для закрытия ИП по признаку несостоятельности.