https://ria.ru/20220301/bank-1775860874.html

Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России

Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России - РИА Новости, 01.03.2022

Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России

Совет директоров Европейского банка развития и реконструкции ЕБРР проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Белоруссии в связи с военной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:10

2022-03-01T16:10

2022-03-01T16:30

экономика

россия

европейский банк реконструкции и развития

белоруссия

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Совет директоров Европейского банка развития и реконструкции ЕБРР проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией на Украине."Совет директоров большинством проголосовал за то, чтобы управляющие банка приняли жесткие меры в отношении России и Белоруссии. В случае одобрения управляющими банка доступ России и Белоруссии к финансам банка будет бессрочно приостановлен", - говорится в сообщении.У управляющих будет 30 дней для того, чтобы проголосовать за резолюцию. Для принятия решения нужно не менее 2/3 голосов управляющих.

https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html

россия

белоруссия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европейский банк реконструкции и развития, белоруссия