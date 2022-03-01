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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/bank-1775860874.html
Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России
Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России - РИА Новости, 01.03.2022
Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России
Совет директоров Европейского банка развития и реконструкции ЕБРР проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Белоруссии в связи с военной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:10
2022-03-01T16:30
экономика
россия
европейский банк реконструкции и развития
белоруссия
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Совет директоров Европейского банка развития и реконструкции ЕБРР проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией на Украине."Совет директоров большинством проголосовал за то, чтобы управляющие банка приняли жесткие меры в отношении России и Белоруссии. В случае одобрения управляющими банка доступ России и Белоруссии к финансам банка будет бессрочно приостановлен", - говорится в сообщении.У управляющих будет 30 дней для того, чтобы проголосовать за резолюцию. Для принятия решения нужно не менее 2/3 голосов управляющих.
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экономика, россия, европейский банк реконструкции и развития, белоруссия
16:10 01.03.2022 (обновлено: 16:30 01.03.2022)
 
Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России

Совет директоров ЕБРР проголосовал за санкции против России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
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ЛОНДОН, 1 мар - РИА Новости. Совет директоров Европейского банка развития и реконструкции ЕБРР проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией на Украине.
"Совет директоров большинством проголосовал за то, чтобы управляющие банка приняли жесткие меры в отношении России и Белоруссии. В случае одобрения управляющими банка доступ России и Белоруссии к финансам банка будет бессрочно приостановлен", - говорится в сообщении.
У управляющих будет 30 дней для того, чтобы проголосовать за резолюцию. Для принятия решения нужно не менее 2/3 голосов управляющих.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 13:16
Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЕвропейский банк реконструкции и развитияБелоруссия
 
 
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