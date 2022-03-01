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В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России - РИА Новости, 01.03.2022
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России
Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:44
2022-03-01T15:45
экономика
санкции в отношении россии
райффайзенбанк
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам, сообщили РИА Новости в кредитной организации."Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства... о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", - сказали в пресс-службе.Ранее о возможном уходе банка из России сообщило агентство Рейтер.
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экономика, санкции в отношении россии, райффайзенбанк
15:44 01.03.2022 (обновлено: 15:45 01.03.2022)
 
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России

В "Райффайзенбанке" опровергли информацию о возможном уходе из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтделение Райффайзенбанка в Москве
Отделение Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отделение Райффайзенбанка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
"Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства... о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", - сказали в пресс-службе.
Ранее о возможном уходе банка из России сообщило агентство Рейтер.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:28В России
Попавшие под санкции банки перестанут выпускать карты Visa и Mastercard
 
ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРайффайзенбанк
 
 
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