https://ria.ru/20220301/bank-1775854626.html
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России - РИА Новости, 01.03.2022
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России
Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:44
2022-03-01T15:44
2022-03-01T15:45
экономика
санкции в отношении россии
райффайзенбанк
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам, сообщили РИА Новости в кредитной организации."Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства... о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", - сказали в пресс-службе.Ранее о возможном уходе банка из России сообщило агентство Рейтер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220301/viza-1775832964.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, райффайзенбанк
15:44 01.03.2022 (обновлено: 15:45 01.03.2022)
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России
В "Райффайзенбанке" опровергли информацию о возможном уходе из России