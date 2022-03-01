https://ria.ru/20220301/bank-1775854626.html

В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России

В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России - РИА Новости, 01.03.2022

В "Райффайзенбанке" опровергли информацию об уходе из России

Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:44

2022-03-01T15:44

2022-03-01T15:45

экономика

санкции в отношении россии

райффайзенбанк

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Райффайзенбанк, дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), опровергает информацию о возможном уходе из РФ и готов бесперебойно обеспечивать доступность всех сервисов российским клиентам, сообщили РИА Новости в кредитной организации."Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства... о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке", - сказали в пресс-службе.Ранее о возможном уходе банка из России сообщило агентство Рейтер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220301/viza-1775832964.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, санкции в отношении россии, райффайзенбанк