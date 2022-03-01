https://ria.ru/20220301/bank-1775851194.html
Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России, сообщили СМИ
Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.03.2022
Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России, сообщили СМИ
Австрийский банк Raiffeisen Bank International изучает возможность ухода из РФ из-за ситуации на Украине, сообщают во вторник СМИ со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:29
2022-03-01T15:29
2022-03-01T15:40
в мире
raiffeisen
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Австрийский банк Raiffeisen Bank International изучает возможность ухода из РФ из-за ситуации на Украине, сообщают во вторник СМИ со ссылкой на осведомленные источники."Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность ухода из России", - передает агентство Рейтер, которое ссылается на двух человек, знакомых с этим вопросом.По сообщению агентства, если это произойдет, то Raiffeisen Bank International станет первым европейским банком, покинувшим Россию после начала военной операции на Украине. По словам источника агентства, решение, по итогам которого один из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы покинет как Россию, так и Украину, "не является неизбежным", но оно может быть принято.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/karty-1775802519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, raiffeisen, россия, украина
15:29 01.03.2022 (обновлено: 15:40 01.03.2022)
Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России, сообщили СМИ
Reuters: Raiffeisen Bank изучает возможность ухода из России из-за ситуации на Украине