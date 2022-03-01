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Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов
Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов - РИА Новости, 01.03.2022
Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов
Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:34
2022-03-01T19:34
2022-03-01T19:34
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большой театр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии.В итоге в этой категории представлены "Саломея" (Большой театр России/совместная продукция с Метрополитен-опера), "Свадьба Фигаро" (Нижегородский театр оперы и балета) и "Фауст" (Пермский театр оперы и балета). Ольга Перетятько, Екатерина Семенчук, Елена Стихина претендуют на звание певицы года. Липарит Аветисян, Богдан Волков, Алексей Марков, Борис Пинхасович, Алексей Тихомиров, Станислав Трофимов представлены в номинации "певец года". Среди претендентов на награду в категории Взлет Василиса Бержанская, Иван Гынгазов и Альбина Латипова. Лауреаты премии будут объявлены 27 марта в Международный день театра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, пермский театр оперы и балета, большой театр, метрополитен-опера
Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов
Постановка "Саломея" Большого театра попала в шорт-лист номинантов премии Casta Diva
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен
на сайте премии.
"Самой сложной оказалась номинация "Спектакль года": не вызвала возражений только "Саломея" Большого театра. Остальные спектакли спровоцировали в жюри острую дискуссию, отразившую проблемную ситуацию отечественного оперного театра", — говорится на сайте Casta Diva.
В итоге в этой категории представлены "Саломея" (Большой театр России/совместная продукция с Метрополитен-опера), "Свадьба Фигаро" (Нижегородский театр оперы и балета) и "Фауст" (Пермский театр оперы и балета).
Ольга Перетятько, Екатерина Семенчук, Елена Стихина претендуют на звание певицы года.
Липарит Аветисян, Богдан Волков, Алексей Марков, Борис Пинхасович, Алексей Тихомиров, Станислав Трофимов представлены в номинации "певец года".
Среди претендентов на награду в категории Взлет Василиса Бержанская, Иван Гынгазов и Альбина Латипова.
Лауреаты премии будут объявлены 27 марта в Международный день театра.