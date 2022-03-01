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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов
Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов - РИА Новости, 01.03.2022
Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов
Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:34
2022-03-01T19:34
культура
новости культуры
театр
пермский театр оперы и балета
большой театр
метрополитен-опера
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии.В итоге в этой категории представлены "Саломея" (Большой театр России/совместная продукция с Метрополитен-опера), "Свадьба Фигаро" (Нижегородский театр оперы и балета) и "Фауст" (Пермский театр оперы и балета). Ольга Перетятько, Екатерина Семенчук, Елена Стихина претендуют на звание певицы года. Липарит Аветисян, Богдан Волков, Алексей Марков, Борис Пинхасович, Алексей Тихомиров, Станислав Трофимов представлены в номинации "певец года". Среди претендентов на награду в категории Взлет Василиса Бержанская, Иван Гынгазов и Альбина Латипова. Лауреаты премии будут объявлены 27 марта в Международный день театра.
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Елена Громова
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новости культуры, театр, пермский театр оперы и балета, большой театр, метрополитен-опера
19:34 01.03.2022
 
Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов

Постановка "Саломея" Большого театра попала в шорт-лист номинантов премии Casta Diva

© Фото : Большой театр/Дамир ЮсуповОпера "Саломея"
Опера Саломея - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Большой театр/Дамир Юсупов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии.
"Самой сложной оказалась номинация "Спектакль года": не вызвала возражений только "Саломея" Большого театра. Остальные спектакли спровоцировали в жюри острую дискуссию, отразившую проблемную ситуацию отечественного оперного театра", — говорится на сайте Casta Diva.
В итоге в этой категории представлены "Саломея" (Большой театр России/совместная продукция с Метрополитен-опера), "Свадьба Фигаро" (Нижегородский театр оперы и балета) и "Фауст" (Пермский театр оперы и балета).
Ольга Перетятько, Екатерина Семенчук, Елена Стихина претендуют на звание певицы года.
Липарит Аветисян, Богдан Волков, Алексей Марков, Борис Пинхасович, Алексей Тихомиров, Станислав Трофимов представлены в номинации "певец года".
Среди претендентов на награду в категории Взлет Василиса Бержанская, Иван Гынгазов и Альбина Латипова.
Лауреаты премии будут объявлены 27 марта в Международный день театра.
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