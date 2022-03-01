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Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов

Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов - РИА Новости, 01.03.2022

Оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов

Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:34

2022-03-01T19:34

2022-03-01T19:34

культура

новости культуры

театр

пермский театр оперы и балета

большой театр

метрополитен-опера

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская оперная премия Casta Diva объявила шорт-лист номинантов по результатам 2021 года. Полный перечень претендентов представлен на сайте премии.В итоге в этой категории представлены "Саломея" (Большой театр России/совместная продукция с Метрополитен-опера), "Свадьба Фигаро" (Нижегородский театр оперы и балета) и "Фауст" (Пермский театр оперы и балета). Ольга Перетятько, Екатерина Семенчук, Елена Стихина претендуют на звание певицы года. Липарит Аветисян, Богдан Волков, Алексей Марков, Борис Пинхасович, Алексей Тихомиров, Станислав Трофимов представлены в номинации "певец года". Среди претендентов на награду в категории Взлет Василиса Бержанская, Иван Гынгазов и Альбина Латипова. Лауреаты премии будут объявлены 27 марта в Международный день театра.

https://ria.ru/20220228/nika-1775587297.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, пермский театр оперы и балета, большой театр, метрополитен-опера