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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775712899.html
Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций
Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций - РИА Новости, 01.03.2022
Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций
Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт,... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:52
2022-03-01T02:52
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
владимир путин
россия
калуга
украина
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете Wall Street Journal.О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html
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экономика, владимир путин, россия, калуга, украина, сбербанк россии, втб, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
02:52 01.03.2022
 
Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций

Эксперт Моржаретто: иностранные автоконцерны могут закрыть производство и продажи в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители автосалона в Москве осматривают автомобиль
Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар РИА Новости. Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
"Если будут технологические какие-то санкции, то уйти могут все", — сказал он.
На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете Wall Street Journal.
Офис General Motors в Детройте - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
01:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
General Motors приостановила экспорт автомобилей в Россию, сообщило СМИ
О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.
В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Н. Брыкин
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВладимир ПутинРоссияКалугаУкраинаСбербанк РоссииВТБМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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