https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775712899.html

Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций

Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций - РИА Новости, 01.03.2022

Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций

Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T02:52

2022-03-01T02:52

2022-03-01T02:52

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

владимир путин

россия

калуга

украина

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете Wall Street Journal.О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

https://ria.ru/20220301/avtomobili-1775707750.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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украина

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, владимир путин, россия, калуга, украина, сбербанк россии, втб, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)