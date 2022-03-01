Эксперт допустил уход иностранных автоконцернов из России на фоне санкций
Эксперт Моржаретто: иностранные автоконцерны могут закрыть производство и продажи в России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители автосалона в Москве осматривают автомобиль
Посетители автосалона в Москве осматривают автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все иностранные автоконцерны могут закрыть производство и приостановить продажи в России в случае технологических санкций против страны, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
"Если будут технологические какие-то санкции, то уйти могут все", — сказал он.
На этой неделе об уходе заявил немецкий Daimler Truck, владеющий в России СП с "Камазом". Как отмечалось в немецкой газете Handelsblatt со ссылкой на представителей компании, решение о прекращении почти двенадцатилетнего сотрудничества связано с ситуацией на Украине. По этой же причине приостановил производство и продажи шведский Volvo Trucks, сообщил представитель компании газете Wall Street Journal.
О возможном сокращении объемов производства и уходе заявлял и глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.
В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Опубликовано: Н. Брыкин