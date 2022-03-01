https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html
В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста
В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста - РИА Новости, 01.03.2022
В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста
Московские суды в административном порядке арестовали около 60 участников несанкционированных акций последних дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T17:39
2022-03-01T17:39
2022-03-01T17:39
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
москва
московский городской суд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские суды в административном порядке арестовали около 60 участников несанкционированных акций последних дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."В суды поступило около 400 протоколов о совершении административных правонарушений, около 60 человек получили наказание в виде административного ареста на различный срок", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что чаще всего суды прибегали к административному наказанию в виде штрафа, так как такая санкция также предусмотрена в статье.Первых двух задержанных на акциях Тверской суд Москвы арестовал на 15 и 25 суток, их признали виновными по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга).Крупнейшая из несогласованный акций против спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины прошла в центре Москвы в четверг, вскоре после объявления о начале операции. На ней задержали, по данным полиции, 600 человек - в основном, нарушителей правопорядка после неоднократных предупреждений правоохранителей, а также тех, кто выступал с плакатами. При этом МВД, Генпрокуратура и СК РФ не раз предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованной акции об ответственности.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения по операции на Украине, но не вправе устраивать незаконные акции.
https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html
https://ria.ru/20220225/operatsiya-1775041270.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, украина, ситуация в днр и лнр
В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста
В Москве около 60 участников несанкционированных акций протеста получили арест