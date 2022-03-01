https://ria.ru/20220301/arest-1775888100.html

В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста

В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста - РИА Новости, 01.03.2022

В Москве арестовали около 60 участников несанкционированных акций протеста

Московские суды в административном порядке арестовали около 60 участников несанкционированных акций последних дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:39

2022-03-01T17:39

2022-03-01T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

москва

московский городской суд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Московские суды в административном порядке арестовали около 60 участников несанкционированных акций последних дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."В суды поступило около 400 протоколов о совершении административных правонарушений, около 60 человек получили наказание в виде административного ареста на различный срок", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что чаще всего суды прибегали к административному наказанию в виде штрафа, так как такая санкция также предусмотрена в статье.Первых двух задержанных на акциях Тверской суд Москвы арестовал на 15 и 25 суток, их признали виновными по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения митинга).Крупнейшая из несогласованный акций против спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины прошла в центре Москвы в четверг, вскоре после объявления о начале операции. На ней задержали, по данным полиции, 600 человек - в основном, нарушителей правопорядка после неоднократных предупреждений правоохранителей, а также тех, кто выступал с плакатами. При этом МВД, Генпрокуратура и СК РФ не раз предупреждали об ответственности участников и организаторов несогласованной акции об ответственности.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи заявлял, что россияне могут иметь свою точку зрения по операции на Украине, но не вправе устраивать незаконные акции.

https://ria.ru/20220301/terakt-1775879804.html

https://ria.ru/20220225/operatsiya-1775041270.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, украина, ситуация в днр и лнр