23:56 01.03.2022 (обновлено: 00:21 02.03.2022)
В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют
Ритейлеры: спрос на iPhone в России вырос на фоне колебания курса валют
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь их увеличения на фоне колебания курса валют, сообщили ритейлеры, опрошенные РИА Новости.
Рубль в понедельник обновил исторические минимумы, испытав рекордное по величине падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, соответственно. Во второй половине дня вторника доллар торгуется в районе 98 рублей, евро - около 109 рублей.
"iPhone 13 pro с самого начала был в дефиците из-за высокого спроса, а сейчас особенно. Не секрет, что спрос на смартфоны вырос. В период с 23 по 25 февраля относительно 16-18 февраля текущего года спрос на смартфоны увеличился в "Связном" на 30%. В рамках вопросов поставок идёт рабочий процесс с уточнением графика поставок", — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.
Подобная тенденция отмечается и в другом ритейлере — "М.Видео". "Некоторые модели и цветовые решения пользуются повышенным спросом, они "вымываются" быстрее", — сообщили в компании.
"Пока еще пользователи могут найти какие-то остатки по старым ценам в некоторых магазинах. Например, "М.Видео" предлагает купить сегодня и забрать завтра по старым ценам. Официальный сайт Apple.com не поднял цены, но обещает привезти ваше устройство только в начале мая, через два месяца. Довезет по факту или заказ будет отменен, в данный момент никто гарантий дать не сможет", — поделились своими исследованиями рынка в trade-in-сервисе техники "ДамПродам".