https://ria.ru/20220301/apple-1775949703.html

В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют

В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют - РИА Новости, 02.03.2022

В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют

Россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь их увеличения на фоне колебания курса валют, сообщили ритейлеры, опрошенные РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-01T23:56

2022-03-01T23:56

2022-03-02T00:21

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь их увеличения на фоне колебания курса валют, сообщили ритейлеры, опрошенные РИА Новости.Рубль в понедельник обновил исторические минимумы, испытав рекордное по величине падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, соответственно. Во второй половине дня вторника доллар торгуется в районе 98 рублей, евро - около 109 рублей.Подобная тенденция отмечается и в другом ритейлере — "М.Видео". "Некоторые модели и цветовые решения пользуются повышенным спросом, они "вымываются" быстрее", — сообщили в компании."Пока еще пользователи могут найти какие-то остатки по старым ценам в некоторых магазинах. Например, "М.Видео" предлагает купить сегодня и забрать завтра по старым ценам. Официальный сайт Apple.com не поднял цены, но обещает привезти ваше устройство только в начале мая, через два месяца. Довезет по факту или заказ будет отменен, в данный момент никто гарантий дать не сможет", — поделились своими исследованиями рынка в trade-in-сервисе техники "ДамПродам".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, технологии, apple, россия, михаил догадин, москва