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В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют
В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют - РИА Новости, 02.03.2022
В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют
Россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь их увеличения на фоне колебания курса валют, сообщили ритейлеры, опрошенные РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-01T23:56
2022-03-02T00:21
в мире
технологии
apple
россия
михаил догадин
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь их увеличения на фоне колебания курса валют, сообщили ритейлеры, опрошенные РИА Новости.Рубль в понедельник обновил исторические минимумы, испытав рекордное по величине падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, соответственно. Во второй половине дня вторника доллар торгуется в районе 98 рублей, евро - около 109 рублей.Подобная тенденция отмечается и в другом ритейлере — "М.Видео". "Некоторые модели и цветовые решения пользуются повышенным спросом, они "вымываются" быстрее", — сообщили в компании."Пока еще пользователи могут найти какие-то остатки по старым ценам в некоторых магазинах. Например, "М.Видео" предлагает купить сегодня и забрать завтра по старым ценам. Официальный сайт Apple.com не поднял цены, но обещает привезти ваше устройство только в начале мая, через два месяца. Довезет по факту или заказ будет отменен, в данный момент никто гарантий дать не сможет", — поделились своими исследованиями рынка в trade-in-сервисе техники "ДамПродам".
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в мире, технологии, apple, россия, михаил догадин, москва
23:56 01.03.2022 (обновлено: 00:21 02.03.2022)
 
В России вырос спрос на iPhone на фоне колебания курса валют

Ритейлеры: спрос на iPhone в России вырос на фоне колебания курса валют

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россияне стали активнее скупать iPhone по старым ценам, не дожидаясь их увеличения на фоне колебания курса валют, сообщили ритейлеры, опрошенные РИА Новости.
Рубль в понедельник обновил исторические минимумы, испытав рекордное по величине падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей, соответственно. Во второй половине дня вторника доллар торгуется в районе 98 рублей, евро - около 109 рублей.

"iPhone 13 pro с самого начала был в дефиците из-за высокого спроса, а сейчас особенно. Не секрет, что спрос на смартфоны вырос. В период с 23 по 25 февраля относительно 16-18 февраля текущего года спрос на смартфоны увеличился в "Связном" на 30%. В рамках вопросов поставок идёт рабочий процесс с уточнением графика поставок", — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

Подобная тенденция отмечается и в другом ритейлере — "М.Видео". "Некоторые модели и цветовые решения пользуются повышенным спросом, они "вымываются" быстрее", — сообщили в компании.
"Пока еще пользователи могут найти какие-то остатки по старым ценам в некоторых магазинах. Например, "М.Видео" предлагает купить сегодня и забрать завтра по старым ценам. Официальный сайт Apple.com не поднял цены, но обещает привезти ваше устройство только в начале мая, через два месяца. Довезет по факту или заказ будет отменен, в данный момент никто гарантий дать не сможет", — поделились своими исследованиями рынка в trade-in-сервисе техники "ДамПродам".
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 23:52
Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины
 
В миреТехнологииAppleРоссияМихаил ДогадинМосква
 
 
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