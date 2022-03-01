https://ria.ru/20220301/apple-1775947559.html

Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России

Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России - РИА Новости, 01.03.2022

Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России

Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, в этом убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:32

2022-03-01T23:32

2022-03-01T23:44

технологии

экономика

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.В графе "Доставка" написано "в настоящее время недоступно".Никаких объяснений на сайте не приводится.При этом ритейлер этой техники в России re:Store предлагает для покупки iPhone 12-й серии и ниже. Смартфоны 13-й серии были в продаже ещё во вторник, серия 13 pro уже была недоступна.У других неофициальных ритейлеров пока имеется вся линейка товара американский компании.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.

https://ria.ru/20220301/bmw-1775935109.html

россия

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

технологии, экономика, россия