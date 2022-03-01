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Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России
Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России - РИА Новости, 01.03.2022
Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России
Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, в этом убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:32
2022-03-01T23:44
технологии
экономика
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.В графе "Доставка" написано "в настоящее время недоступно".Никаких объяснений на сайте не приводится.При этом ритейлер этой техники в России re:Store предлагает для покупки iPhone 12-й серии и ниже. Смартфоны 13-й серии были в продаже ещё во вторник, серия 13 pro уже была недоступна.У других неофициальных ритейлеров пока имеется вся линейка товара американский компании.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.
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Ангелина Орехова
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технологии, экономика, россия
23:32 01.03.2022 (обновлено: 23:44 01.03.2022)
 
Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России

Apple прекратила продажу техники в официальном онлайн-магазине в России

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Товары компании Apple невозможно приобрести на официальном сайте компании в России, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.
В графе "Доставка" написано "в настоящее время недоступно".
Никаких объяснений на сайте не приводится.
При этом ритейлер этой техники в России re:Store предлагает для покупки iPhone 12-й серии и ниже. Смартфоны 13-й серии были в продаже ещё во вторник, серия 13 pro уже была недоступна.
У других неофициальных ритейлеров пока имеется вся линейка товара американский компании.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк и банк "Россия". В пятницу ЦБ РФ сообщил, что карты попавших под "блокирующие" санкции российских банков нельзя использовать в Apple Pay и Google Pay.
Логотип компании BMW - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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