https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html

Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка

Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка - РИА Новости, 01.03.2022

Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка

Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:11

2022-03-01T16:11

2022-03-01T17:04

экономика

михаил фридман

петр авен

александр галицкий

альфа-банк

евросоюз

вымпелком

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, сообщила пресс-служба кредитной организации."В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий", — отметили там.Главой совета станет президент Альфа-банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых Михаил Фридман и Петр Авен. После этого Фридман покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом").

https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, михаил фридман, петр авен, александр галицкий, альфа-банк, евросоюз, вымпелком, санкции в отношении россии, санкции, россия