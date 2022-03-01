https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка - РИА Новости, 01.03.2022
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:11
2022-03-01T16:11
2022-03-01T17:04
экономика
михаил фридман
петр авен
александр галицкий
альфа-банк
евросоюз
вымпелком
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, сообщила пресс-служба кредитной организации."В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий", — отметили там.Главой совета станет президент Альфа-банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых Михаил Фридман и Петр Авен. После этого Фридман покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом").
https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html
https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775766460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил фридман, петр авен, александр галицкий, альфа-банк, евросоюз, вымпелком, санкции в отношении россии, санкции, россия
16:11 01.03.2022 (обновлено: 17:04 01.03.2022)
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Попавшие под санкции Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка