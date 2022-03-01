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https://ria.ru/20220301/alfa-bank-1775861337.html
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка - РИА Новости, 01.03.2022
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка
Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T16:11
2022-03-01T17:04
экономика
михаил фридман
петр авен
александр галицкий
альфа-банк
евросоюз
вымпелком
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, сообщила пресс-служба кредитной организации."В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий", — отметили там.Главой совета станет президент Альфа-банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.Накануне Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых Михаил Фридман и Петр Авен. После этого Фридман покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом").
https://ria.ru/20220226/alfa-bank-1775230488.html
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экономика, михаил фридман, петр авен, александр галицкий, альфа-банк, евросоюз, вымпелком, санкции в отношении россии, санкции, россия
16:11 01.03.2022 (обновлено: 17:04 01.03.2022)
 
Попавшие под санкции Фридман и Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка

Попавшие под санкции Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Михаил Фридман и Петр Авен, попавшие под санкции западных стран, выйдут из совета директоров Альфа-банка. Также свои посты в нем оставят Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В составе совета директоров Альфа-банка произойдут изменения. В ближайшее время из его состава выйдут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий", — отметили там.
Логотип Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 11:16
В Альфа-банке рассказали о работе после введения санкций ЕС
Главой совета станет президент Альфа-банка Олег Сысуев. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя совета директоров.
Накануне Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, в числе которых Михаил Фридман и Петр Авен. После этого Фридман покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским "Вымпелкомом").
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Вчера, 11:27Шоубиз
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ЭкономикаМихаил ФридманПетр АвенАлександр ГалицкийАльфа-банкЕвросоюзВымпелКомСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссия
 
 
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