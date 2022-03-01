https://ria.ru/20220301/aerodromy-1775854472.html

Два украинских аэродрома поражены высокоточным оружием, заявило Минобороны

Два украинских аэродрома поражены высокоточным оружием, заявило Минобороны - РИА Новости, 01.03.2022

Два украинских аэродрома поражены высокоточным оружием, заявило Минобороны

Вооруженные силы РФ поразили высокоточным оружие морского и воздушного базирования большой дальности два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО на... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:44

2022-03-01T15:44

2022-03-01T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили высокоточным оружие морского и воздушного базирования большой дальности два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО на территории Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."1 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков