https://ria.ru/20220228/zhitelnitsa-1775470235.html

Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР

Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР

Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР — через два года разлуки она сможет увидеть сына,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:00

2022-02-28T07:00

2022-02-28T14:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганск

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признание днр и лнр в россии

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 28 фев — РИА Новости. Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР — через два года разлуки она сможет увидеть сына, живущего в соседнем Луганске.От сына Наталью отделяет всего 15 км, однако они не виделись два года — из-за пандемии контрольный пункт входа-выхода, расположенный как раз около Станицы, закрыт. С сестрой Наталья не виделась еще больше — четыре года. Та живет в России, в Белгородской области, и Наталья добиралась туда все через тот же Луганск. "Поеду сразу, как только все откроют", — планирует она.С родными Наталья поддерживает связь через WhatsApp. Именно через мессенджер она позвонила сыну, чтобы рассказать, что украинские силовики неожиданно, в течение одной ночи, покинули Станицу. Ночью они завели моторы техники, и уехали. Местные думали, что им на смену по ротации приедет новая группа, однако никто не появился.Вскоре по улицам пошли люди в камуфляжах с белыми повязками."Сначала думала — украинцы что ли пошли сдаваться? Потом пригляделась — наши!" — радуется Наталья появлению Народной милиции ЛНР.Сейчас она надеется, что жизнь в Станице станет дешевле — "при Украине", говорит она, сало и мясо ели только по праздникам. Сама Наталья продает хлеб в фирменном магазине хлебозавода."Мы свой продаем по 18 гривен, а из Луганска завезли по пять. Да если будут такие цены — заживем как богачи!" — надеется она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

луганск

россия

луганская народная республика

станица луганская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Теперь буду с детьми общаться" – местная жительница рада возвращению поселка в ЛНР Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР – через два года разлуки она сможет увидеть сына, живущего в соседнем Луганске. 2022-02-28T07:00 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, луганск, россия, луганская народная республика, станица луганская, признание днр и лнр в россии