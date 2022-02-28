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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/zhitelnitsa-1775470235.html
Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР
Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР
Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР — через два года разлуки она сможет увидеть сына,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T07:00
2022-02-28T14:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганск
россия
луганская народная республика
станица луганская
признание днр и лнр в россии
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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 28 фев — РИА Новости. Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР — через два года разлуки она сможет увидеть сына, живущего в соседнем Луганске.От сына Наталью отделяет всего 15 км, однако они не виделись два года — из-за пандемии контрольный пункт входа-выхода, расположенный как раз около Станицы, закрыт. С сестрой Наталья не виделась еще больше — четыре года. Та живет в России, в Белгородской области, и Наталья добиралась туда все через тот же Луганск. "Поеду сразу, как только все откроют", — планирует она.С родными Наталья поддерживает связь через WhatsApp. Именно через мессенджер она позвонила сыну, чтобы рассказать, что украинские силовики неожиданно, в течение одной ночи, покинули Станицу. Ночью они завели моторы техники, и уехали. Местные думали, что им на смену по ротации приедет новая группа, однако никто не появился.Вскоре по улицам пошли люди в камуфляжах с белыми повязками."Сначала думала — украинцы что ли пошли сдаваться? Потом пригляделась — наши!" — радуется Наталья появлению Народной милиции ЛНР.Сейчас она надеется, что жизнь в Станице станет дешевле — "при Украине", говорит она, сало и мясо ели только по праздникам. Сама Наталья продает хлеб в фирменном магазине хлебозавода."Мы свой продаем по 18 гривен, а из Луганска завезли по пять. Да если будут такие цены — заживем как богачи!" — надеется она.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
луганск
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
"Теперь буду с детьми общаться" – местная жительница рада возвращению поселка в ЛНР
Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР – через два года разлуки она сможет увидеть сына, живущего в соседнем Луганске.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганск, россия, луганская народная республика, станица луганская, признание днр и лнр в россии
07:00 28.02.2022 (обновлено: 14:03 28.02.2022)
 
Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада приходу сил ЛНР

Жительница Станицы Луганская рассказала, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР

Читать ria.ru в
СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ, 28 фев — РИА Новости. Жительница Станицы Луганская рассказала РИА Новости, почему рада, что поселок перешел под контроль ЛНР — через два года разлуки она сможет увидеть сына, живущего в соседнем Луганске.
"Смогу, наконец, увидеть сына. И сестру — она живет в Белгородской области", — объяснила РИА Новости жительница Станицы Луганской, простая продавщица хлеба.
От сына Наталью отделяет всего 15 км, однако они не виделись два года — из-за пандемии контрольный пункт входа-выхода, расположенный как раз около Станицы, закрыт. С сестрой Наталья не виделась еще больше — четыре года. Та живет в России, в Белгородской области, и Наталья добиралась туда все через тот же Луганск. "Поеду сразу, как только все откроют", — планирует она.
С родными Наталья поддерживает связь через WhatsApp. Именно через мессенджер она позвонила сыну, чтобы рассказать, что украинские силовики неожиданно, в течение одной ночи, покинули Станицу. Ночью они завели моторы техники, и уехали. Местные думали, что им на смену по ротации приедет новая группа, однако никто не появился.
Вскоре по улицам пошли люди в камуфляжах с белыми повязками.
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

Местная жительница в одной из комнат своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

Осколок снаряда возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В городе разрушены жилые дома.

Мужчина демонстрирует осколок возле дома поврежденного в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в школу.

Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

Дом поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Зайцево в Горловке
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Повреждены линии электропередачи.

Ремонт линии электропередачи, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушены водопровод и газопровод.

Поврежденный обстрелами магистральный водопровод в Горловке
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

Поврежденный цех ООО Ремтехсервис в Горловке
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

Журналисты на заводе по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш, пострадавшему в результате обстрела в Горловке
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанк

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

Тело женщины, погибшей в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 13

За девять дней эскалации конфликта украинская сторона обстреляла территорию ДНР 522 раза.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

По республике выпустили 6748 боеприпасов, в том запрещенных.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

При обстрелах сильно пострадала Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 13

В городе разрушены жилые дома.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
5 из 13

Снаряд попал в школу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

За сутки в Горловке погибли два мирных жителя, еще шесть пострадали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Повреждены линии электропередачи.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 13

Разрушены водопровод и газопровод.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Жестоким обстрелам подвергся и Донецк.

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
10 из 13

В Центре координации режима прекращения огня заявили, что украинская сторона применяет тяжелое вооружение в направлении населенных пунктов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
11 из 13

Огневая активность не прекращается по всей линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град".

© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
13 из 13

ВСУ обстреливают жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Сначала думала — украинцы что ли пошли сдаваться? Потом пригляделась — наши!" — радуется Наталья появлению Народной милиции ЛНР.
Сейчас она надеется, что жизнь в Станице станет дешевле — "при Украине", говорит она, сало и мясо ели только по праздникам. Сама Наталья продает хлеб в фирменном магазине хлебозавода.
"Мы свой продаем по 18 гривен, а из Луганска завезли по пять. Да если будут такие цены — заживем как богачи!" — надеется она.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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