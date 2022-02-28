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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/zhiteli-1775632607.html
Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий
Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий - РИА Новости, 28.02.2022
Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий
Мобилизованные жители Донецкой народной республики занимают свои позиции в зоне боевых действий, передаёт в понедельник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:57
2022-02-28T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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Николаевка (ДНР), 28 - РИА Новости. Мобилизованные жители Донецкой народной республики занимают свои позиции в зоне боевых действий, передаёт в понедельник корреспондент РИА Новости.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию мужчин призывного возраста.В настоящее время в зону боевых действий прибывают подразделения мобилизованных граждан Донецкой народной республики. Практически у всех, с кем удалось пообщаться корреспонденту агентства, бодрое настроение и солдаты выражают уверенность "в положительном исходе идущей военной операции".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:57 28.02.2022
 
Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий

Подразделения мобилизованных жителей ДНР занимают позиции в зоне боевых действий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части
Люди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Люди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части
Читать ria.ru в
Николаевка (ДНР), 28 - РИА Новости. Мобилизованные жители Донецкой народной республики занимают свои позиции в зоне боевых действий, передаёт в понедельник корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию мужчин призывного возраста.
Мужчина расчищает территорию возле своего дома, разрушенную в результате обстрелов в поселке Финский в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 13:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Дома без стен: последствия обстрелов в Донбассе
В настоящее время в зону боевых действий прибывают подразделения мобилизованных граждан Донецкой народной республики. Практически у всех, с кем удалось пообщаться корреспонденту агентства, бодрое настроение и солдаты выражают уверенность "в положительном исходе идущей военной операции".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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