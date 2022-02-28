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Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий

Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий - РИА Новости, 28.02.2022

Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий

Мобилизованные жители Донецкой народной республики занимают свои позиции в зоне боевых действий, передаёт в понедельник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:57

2022-02-28T17:57

2022-02-28T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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Николаевка (ДНР), 28 - РИА Новости. Мобилизованные жители Донецкой народной республики занимают свои позиции в зоне боевых действий, передаёт в понедельник корреспондент РИА Новости.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию мужчин призывного возраста.В настоящее время в зону боевых действий прибывают подразделения мобилизованных граждан Донецкой народной республики. Практически у всех, с кем удалось пообщаться корреспонденту агентства, бодрое настроение и солдаты выражают уверенность "в положительном исходе идущей военной операции".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1774991116.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс