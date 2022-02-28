Мобилизованные жители ДНР занимают позиции в зоне боевых действий
Подразделения мобилизованных жителей ДНР занимают позиции в зоне боевых действий
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части
Люди у сборного пункта военкомата в Кировском районе Донецка перед отправкой в действующие части
Николаевка (ДНР), 28 - РИА Новости. Мобилизованные жители Донецкой народной республики занимают свои позиции в зоне боевых действий, передаёт в понедельник корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию мужчин призывного возраста.
В настоящее время в зону боевых действий прибывают подразделения мобилизованных граждан Донецкой народной республики. Практически у всех, с кем удалось пообщаться корреспонденту агентства, бодрое настроение и солдаты выражают уверенность "в положительном исходе идущей военной операции".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.