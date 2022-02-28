https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775455165.html

В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции

В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции - РИА Новости, 28.02.2022

В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции

Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:55

2022-02-28T00:55

2022-02-28T00:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

донбасс

илья кива

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, россия, украина, донбасс, илья кива, владимир зеленский