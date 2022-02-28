В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции
Депутат Рады Кива: Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.
"Зеленский - преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть", - заявил депутат в видеообращении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Манаширов