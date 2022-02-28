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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775455165.html
В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции
В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции - РИА Новости, 28.02.2022
В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции
Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:55
2022-02-28T00:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
илья кива
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, донбасс, илья кива, владимир зеленский
00:55 28.02.2022
 
В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции

Депутат Рады Кива: Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский знал о начале военной операции, но не пошел на переговоры, утверждает в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.
"Зеленский - преступник. Он знал и о начале военной операции заранее, но не использовал возможность переговоров. Он ввел наоборот военное положение, толкнув людей на верную смерть", - заявил депутат в видеообращении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за три часа
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассИлья КиваВладимир Зеленский
 
 
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