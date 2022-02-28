https://ria.ru/20220228/zapret-1775620404.html

Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"

Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам" - РИА Новости, 28.02.2022

Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"

Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:16

2022-02-28T17:16

2022-02-28T17:28

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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер."Федеральный совет (правительство) также ввел запрет на въезд для российских олигархов, близких к президенту России Путину", - сказала Келлер-Суттер, уточнив, что под запрет попали пять человек.Она добавила, что их имена не раскрываются из соображений конфиденциальности.

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Максим Зубков

швейцария, россия, в мире