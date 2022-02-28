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Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам" - РИА Новости, 28.02.2022
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"
Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:16
2022-02-28T17:16
2022-02-28T17:28
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер."Федеральный совет (правительство) также ввел запрет на въезд для российских олигархов, близких к президенту России Путину", - сказала Келлер-Суттер, уточнив, что под запрет попали пять человек.Она добавила, что их имена не раскрываются из соображений конфиденциальности.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швейцария, россия, в мире
17:16 28.02.2022 (обновлено: 17:28 28.02.2022)
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам", их имена не назовут