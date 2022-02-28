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Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам" - РИА Новости, 28.02.2022
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"
Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:16
2022-02-28T17:28
швейцария
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в мире
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер."Федеральный совет (правительство) также ввел запрет на въезд для российских олигархов, близких к президенту России Путину", - сказала Келлер-Суттер, уточнив, что под запрет попали пять человек.Она добавила, что их имена не раскрываются из соображений конфиденциальности.
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Максим Зубков
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швейцария, россия, в мире
17:16 28.02.2022 (обновлено: 17:28 28.02.2022)
 
Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам"

Швейцария запретила въезд пяти "российским олигархам", их имена не назовут

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 28 фев - РИА Новости. Пятерым "российским олигархам" будет запрещен въезд в Швейцарию, сообщила в понедельник министр юстиции и полиции Карина Келлер-Суттер.
"Федеральный совет (правительство) также ввел запрет на въезд для российских олигархов, близких к президенту России Путину", - сказала Келлер-Суттер, уточнив, что под запрет попали пять человек.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Она добавила, что их имена не раскрываются из соображений конфиденциальности.
Опубликовано: Максим Зубков
 
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