https://ria.ru/20220228/zapret-1775466858.html

ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов

ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов

Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T05:24

2022-02-28T05:24

2022-02-28T06:11

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Исключение составляют экстренная посадка или пролет в случае экстренной необходимости, оговаривается там. Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, брюссель