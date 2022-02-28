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ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов
Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:24
2022-02-28T05:24
2022-02-28T06:11
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Исключение составляют экстренная посадка или пролет в случае экстренной необходимости, оговаривается там. Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, брюссель
05:24 28.02.2022 (обновлено: 06:11 28.02.2022)
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов
ЕС запретил российским воздушным судам приземляться и пролетать над своей территорией
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости.
Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале
ЕС.
"Запрещается любому воздушному судну, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками... или любому воздушному судну, зарегистрированному в России, или любому не зарегистрированному в России воздушному судну, которое находится в собственности или является чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, в разрешении приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза", — говорится в документе.
Исключение составляют экстренная посадка или пролет в случае экстренной необходимости, оговаривается там. Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.
Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.
Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.