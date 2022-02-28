Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/zapret-1775466858.html
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов
Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T05:24
2022-02-28T06:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585070806_135:490:2905:2048_1920x0_80_0_0_cb6edf0a75bbf3707eff8975ba264e60.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Исключение составляют экстренная посадка или пролет в случае экстренной необходимости, оговаривается там. Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585070806_455:533:2475:2048_1920x0_80_0_0_ec565e95a974ea4a4eb46b5c65be9062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель
05:24 28.02.2022 (обновлено: 06:11 28.02.2022)
 
ЕС закрыл свою территорию для российских воздушных судов

ЕС запретил российским воздушным судам приземляться и пролетать над своей территорией

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Пассажирский авиалайнер
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Евросоюз запрещает воздушным судам российских перевозчиков приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Запрещается любому воздушному судну, эксплуатируемому российскими авиаперевозчиками... или любому воздушному судну, зарегистрированному в России, или любому не зарегистрированному в России воздушному судну, которое находится в собственности или является чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, в разрешении приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза", — говорится в документе.
Исключение составляют экстренная посадка или пролет в случае экстренной необходимости, оговаривается там. Кроме того, уполномоченные власти могут выдать разрешение на взлет, посадку или использование воздушного пространства ЕС, если сочтут, что это "необходимо в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих задачам этого решения", сказано в документе.
Для этого страна или страны ЕС должны проинформировать другие страны-члены и Комиссию о таком разрешении за две недели до его выдачи.
Решение должно вступить в силу в день его публикации в журнале, говорится в документе.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала