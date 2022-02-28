https://ria.ru/20220228/zaporozhe-1775492442.html

Российские военные контролируют территорию Запорожской АЭС, заявили в МО

Российские военные контролируют территорию Запорожской АЭС, заявили в МО - РИА Новости, 28.02.2022

Российские военные контролируют территорию Запорожской АЭС, заявили в МО

Российская армия полностью взяла под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:09

2022-02-28T10:09

2022-02-28T10:15

министерство обороны рф (минобороны рф)

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

россия

киев

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская армия полностью взяла под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Вооруженными Силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", - сказал Конашенков."Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

россия

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, дмитрий песков, россия, киев, луганская народная республика, владимир путин