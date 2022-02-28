https://ria.ru/20220228/yunesko-1775489741.html

ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала

ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала - РИА Новости, 28.02.2022

ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала

Представитель ЮНЕСКО Сузанна Кари, уже прибывшая в Россию для оценки качества охраны озера Байкал, отозвана, запланированная инспекция не состоится, сообщили... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:52

2022-02-28T09:52

2022-02-28T10:18

в мире

юнеско

байкал

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

иркутская область

казань

новости - туризм

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель ЮНЕСКО Сузанна Кари, уже прибывшая в Россию для оценки качества охраны озера Байкал, отозвана, запланированная инспекция не состоится, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.В 2021 году на очередной сессии ЮНЕСКО у международных экспертов возник ряд вопросов к качеству сохранения природы Байкальской природной территории (БПТ). В итоге БПТ, которая относится к объектам Всемирного наследия, может быть включена в категорию "Наследие под угрозой" на очередной сессии ЮНЕСКО в Казани. Дабы избежать такого развития событий, миссия ЮНЕСКО должна была проверить на Байкале, как обстоят дела с охраной природы."Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП) на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии", - сообщили в Минприроды.В министерстве также напомнили, что Миссия ЮНЕСКО и МСОП по оценке негативного воздействия на озеро должна была продлиться с 28 февраля по 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне на 45-м заседании ЮНЕСКО в Казани", - сообщили в Минприроды.

https://ria.ru/20220228/yunesko-1775454941.html

https://ria.ru/20211222/yunesko-1764955979.html

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Ольга Маркова

в мире, юнеско, байкал, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), иркутская область, казань, новости - туризм