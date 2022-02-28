09:52 28.02.2022 (обновлено: 10:18 28.02.2022)
ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала
ЮНЕСКО отозвала представителя Сузанну Кари, прибывшую в Россию с инспекцией Байкала
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель ЮНЕСКО Сузанна Кари, уже прибывшая в Россию для оценки качества охраны озера Байкал, отозвана, запланированная инспекция не состоится, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
В 2021 году на очередной сессии ЮНЕСКО у международных экспертов возник ряд вопросов к качеству сохранения природы Байкальской природной территории (БПТ). В итоге БПТ, которая относится к объектам Всемирного наследия, может быть включена в категорию "Наследие под угрозой" на очередной сессии ЮНЕСКО в Казани. Дабы избежать такого развития событий, миссия ЮНЕСКО должна была проверить на Байкале, как обстоят дела с охраной природы.
"Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП) на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии", - сообщили в Минприроды.
В министерстве также напомнили, что Миссия ЮНЕСКО и МСОП по оценке негативного воздействия на озеро должна была продлиться с 28 февраля по 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне на 45-м заседании ЮНЕСКО в Казани", - сообщили в Минприроды.
22 декабря 2021, 17:19Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование за счет ЮНЕСКО
Опубликовано: О. Маркова