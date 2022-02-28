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ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала
ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала - РИА Новости, 28.02.2022
ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала
Представитель ЮНЕСКО Сузанна Кари, уже прибывшая в Россию для оценки качества охраны озера Байкал, отозвана, запланированная инспекция не состоится, сообщили... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:52
2022-02-28T10:18
в мире
юнеско
байкал
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
иркутская область
казань
новости - туризм
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель ЮНЕСКО Сузанна Кари, уже прибывшая в Россию для оценки качества охраны озера Байкал, отозвана, запланированная инспекция не состоится, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.В 2021 году на очередной сессии ЮНЕСКО у международных экспертов возник ряд вопросов к качеству сохранения природы Байкальской природной территории (БПТ). В итоге БПТ, которая относится к объектам Всемирного наследия, может быть включена в категорию "Наследие под угрозой" на очередной сессии ЮНЕСКО в Казани. Дабы избежать такого развития событий, миссия ЮНЕСКО должна была проверить на Байкале, как обстоят дела с охраной природы."Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП) на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии", - сообщили в Минприроды.В министерстве также напомнили, что Миссия ЮНЕСКО и МСОП по оценке негативного воздействия на озеро должна была продлиться с 28 февраля по 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне на 45-м заседании ЮНЕСКО в Казани", - сообщили в Минприроды.
https://ria.ru/20220228/yunesko-1775454941.html
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в мире, юнеско, байкал, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), иркутская область, казань, новости - туризм
09:52 28.02.2022 (обновлено: 10:18 28.02.2022)
 
ЮНЕСКО отменила запланированную инспекцию Байкала

ЮНЕСКО отозвала представителя Сузанну Кари, прибывшую в Россию с инспекцией Байкала

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкБайкал
Байкал - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Байкал
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Представитель ЮНЕСКО Сузанна Кари, уже прибывшая в Россию для оценки качества охраны озера Байкал, отозвана, запланированная инспекция не состоится, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
В 2021 году на очередной сессии ЮНЕСКО у международных экспертов возник ряд вопросов к качеству сохранения природы Байкальской природной территории (БПТ). В итоге БПТ, которая относится к объектам Всемирного наследия, может быть включена в категорию "Наследие под угрозой" на очередной сессии ЮНЕСКО в Казани. Дабы избежать такого развития событий, миссия ЮНЕСКО должна была проверить на Байкале, как обстоят дела с охраной природы.
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"Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы (МСОП) на озере Байкал отменена. Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии", - сообщили в Минприроды.
В министерстве также напомнили, что Миссия ЮНЕСКО и МСОП по оценке негативного воздействия на озеро должна была продлиться с 28 февраля по 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне на 45-м заседании ЮНЕСКО в Казани", - сообщили в Минприроды.
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Лавров заявил о попытках Запада обеспечить доминирование за счет ЮНЕСКО
Опубликовано: О. Маркова
 
В миреЮНЕСКОБайкалРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Иркутская областьКазаньНовости - Туризм
 
 
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