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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации
Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации - РИА Новости, 28.02.2022
Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации
Министр культуры и информационой политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:52
2022-02-28T02:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
москва
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр культуры и информационой политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации, сообщили в пресс-службе ведомства ведомства.В ведомстве отмечают, что ждут ответа и решения по этому вопросу в кратчайшие сроки.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, москва
00:52 28.02.2022 (обновлено: 02:36 28.02.2022)
 
Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Минкультуры Украины заявило об обращении в ЮНЕСКО о лишении России членства в организации

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр культуры и информационой политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации, сообщили в пресс-службе ведомства ведомства.

"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45 сессии комитета международного наследия", — говорится в сообщении пресс-службы министерства на правительственном портале Украины.

В ведомстве отмечают, что ждут ответа и решения по этому вопросу в кратчайшие сроки.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМосква
 
 
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