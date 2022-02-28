00:52 28.02.2022 (обновлено: 02:36 28.02.2022)
Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации
Минкультуры Украины заявило об обращении в ЮНЕСКО о лишении России членства в организации
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр культуры и информационой политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации, сообщили в пресс-службе ведомства ведомства.
"Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45 сессии комитета международного наследия", — говорится в сообщении пресс-службы министерства на правительственном портале Украины.
В ведомстве отмечают, что ждут ответа и решения по этому вопросу в кратчайшие сроки.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Никита Стома