https://ria.ru/20220228/yunesko-1775454941.html

Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации - РИА Новости, 28.02.2022

Украина потребовала от ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Министр культуры и информационой политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации, сообщили в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:52

2022-02-28T00:52

2022-02-28T02:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Министр культуры и информационой политики Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой лишить Россию статуса члена организации, сообщили в пресс-службе ведомства ведомства.В ведомстве отмечают, что ждут ответа и решения по этому вопросу в кратчайшие сроки.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

россия

украина

донбасс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, москва