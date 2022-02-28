https://ria.ru/20220228/vzryvchatka-1775452357.html

В отделении полиции в Станице Луганская обнаружили взрывчатку

В отделении полиции в Станице Луганская обнаружили взрывчатку - РИА Новости, 28.02.2022

В отделении полиции в Станице Луганская обнаружили взрывчатку

Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики обнаружили взрывное устройство в отделении полиции перешедшего под контроль ЛНР поселка... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:27

2022-02-28T00:27

2022-02-28T02:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

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луганск

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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Сотрудники министерства внутренних дел Луганской народной республики обнаружили взрывное устройство в отделении полиции перешедшего под контроль ЛНР поселка Станица Луганская, сообщили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР.Он уточнил, что сотрудники Национальной полиции Украины, покидая место службы, установили взрывное устройство с тротиловыми шашками весом 20 килограмм между газовыми баллонами, которые были размещены недалеко от котельной."Детонация взрывного устройства могла бы привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, так как здание полиции расположено в жилом районе", - дополнил представитель министерства.По его словам, также в одном из дворов административного здания, которое расположено в центре поселка среди жилых домов, обнаружена и обезврежена противопехотная мина. "Населенный пункт полностью взят под контроль Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики. Организовано несение службы", - дополнил представитель министерства.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, луганск