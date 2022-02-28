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Сайт "Известий" атаковали хакеры
Сайт "Известий" атаковали хакеры - РИА Новости, 28.02.2022
Сайт "Известий" атаковали хакеры
В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:37
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известия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты."Однозначно специалисты разбираются... Потому что такой ресурс не может быть заблокирован на протяжении длительного времени. Понятно, что мы должны сделать все возможное для обеспечения доступа наших граждан к информации", - подчеркнули в пресс-службе.
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РИА Новости
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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известия
14:37 28.02.2022 (обновлено: 14:44 28.02.2022)
 
Сайт "Известий" атаковали хакеры

Сайт "Известий" атаковали хакеры, проблемой занимаются специалисты

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Здание газеты Известия на Пушкинской площади - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Здание газеты "Известия" на Пушкинской площади
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты.
"Однозначно специалисты разбираются... Потому что такой ресурс не может быть заблокирован на протяжении длительного времени. Понятно, что мы должны сделать все возможное для обеспечения доступа наших граждан к информации", - подчеркнули в пресс-службе.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
14:34
Сайты правительства и органов власти Крыма подвергаются DDoS-атакам
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Известия
 
 
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