https://ria.ru/20220228/vzlom-1775573793.html
Сайт "Известий" атаковали хакеры
Сайт "Известий" атаковали хакеры - РИА Новости, 28.02.2022
Сайт "Известий" атаковали хакеры
В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:37
2022-02-28T14:37
2022-02-28T14:44
известия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты."Однозначно специалисты разбираются... Потому что такой ресурс не может быть заблокирован на протяжении длительного времени. Понятно, что мы должны сделать все возможное для обеспечения доступа наших граждан к информации", - подчеркнули в пресс-службе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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известия
14:37 28.02.2022 (обновлено: 14:44 28.02.2022)
Сайт "Известий" атаковали хакеры
Сайт "Известий" атаковали хакеры, проблемой занимаются специалисты