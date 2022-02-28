https://ria.ru/20220228/vzlom-1775573793.html

Сайт "Известий" атаковали хакеры

Сайт "Известий" атаковали хакеры - РИА Новости, 28.02.2022

Сайт "Известий" атаковали хакеры

В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:37

2022-02-28T14:37

2022-02-28T14:44

известия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В пресс-службе МИЦ "Известия" подтвердили РИА Новости взлом сайта и сообщили, что проблемой уже занимаются специалисты."Однозначно специалисты разбираются... Потому что такой ресурс не может быть заблокирован на протяжении длительного времени. Понятно, что мы должны сделать все возможное для обеспечения доступа наших граждан к информации", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

известия