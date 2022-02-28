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Туризм
https://ria.ru/20220228/vyvoz-1775563724.html
Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа
Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа - РИА Новости, 28.02.2022
Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:04
2022-02-28T14:12
туризм
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
европа
новости - туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с Минтрансом и МИДом РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам", - говорится в сообщении.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в воскресенье сообщили, что всего за рубежом сейчас могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию - Европа, Карибские страны, США и других – более 27 тысяч.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), европа, новости - туризм, дмитрий чернышенко, сша, в мире, туристы
14:04 28.02.2022 (обновлено: 14:12 28.02.2022)
 
Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа

Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и МИД организовать вывоз туристов из-за рубежа

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
"Ростуризму совместно с Минтрансом и МИДом РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам", - говорится в сообщении.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в воскресенье сообщили, что всего за рубежом сейчас могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию - Европа, Карибские страны, США и других – более 27 тысяч.
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 13:48Туризм
Ростуризм опубликовал памятку для путешественников, находящихся за границей
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
ТуризмРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)ЕвропаНовости - ТуризмДмитрий ЧернышенкоСШАВ миретуристы
 
 
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