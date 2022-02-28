https://ria.ru/20220228/vyvoz-1775563724.html

Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа

Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа - РИА Новости, 28.02.2022

Чернышенко поручил МИД организовать вывоз российских туристов из-за рубежа

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:04

2022-02-28T14:04

2022-02-28T14:12

туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера."Ростуризму совместно с Минтрансом и МИДом РФ организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам", - говорится в сообщении.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в воскресенье сообщили, что всего за рубежом сейчас могут находиться свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию - Европа, Карибские страны, США и других – более 27 тысяч.

https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), европа, новости - туризм, дмитрий чернышенко, сша, в мире, туристы