https://ria.ru/20220228/vyvoz-1775557211.html

В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом

В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом - РИА Новости, 28.02.2022

В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом

Работа над организацией вывоза россиян, застрявших в ЕС в свете закрытия воздушного пространства для России, ведется, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:43

2022-02-28T13:43

2022-02-28T13:56

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Работа над организацией вывоза россиян, застрявших в ЕС в свете закрытия воздушного пространства для России, ведется, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Работа ведётся", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм, россия, евгений иванов, в мире, евросоюз