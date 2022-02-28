https://ria.ru/20220228/vyvoz-1775557211.html
В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом
В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом - РИА Новости, 28.02.2022
В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом
Работа над организацией вывоза россиян, застрявших в ЕС в свете закрытия воздушного пространства для России, ведется, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:43
2022-02-28T13:43
2022-02-28T13:56
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
туризм
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евгений иванов
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евросоюз
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Работа над организацией вывоза россиян, застрявших в ЕС в свете закрытия воздушного пространства для России, ведется, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Работа ведётся", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220226/turisty-1775247914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм, россия, евгений иванов, в мире, евросоюз
13:43 28.02.2022 (обновлено: 13:56 28.02.2022)
В МИД рассказали об организации вывоза россиян, застрявших за рубежом
Замглавы МИД Иванов: организация вывоза россиян, застрявших за рубежом, ведется