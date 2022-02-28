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Выручка "Вымпелкома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 7,7%
Выручка "Вымпелкома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 7,7% - РИА Новости, 28.02.2022
Выручка "Вымпелкома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 7,7%
Выручка сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) по МСФО в четвертом квартале увеличилась на 7,7% в годовом выражении -... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:37
2022-02-28T14:39
вымпелком
билайн
россия
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выручка сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) по МСФО в четвертом квартале увеличилась на 7,7% в годовом выражении - до 77,462 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.Показатель EBITDA вырос на 4,3%, до 27,309 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 1,1 процентного пункта - до 35,3%. Общая выручка компании в мобильном сегменте увеличилась на 7,2% и составила 66,242 миллиарда рублей, в фиксированном - на 10,4%, до 11,22 миллиарда. Сервисная выручка компании в мобильном сегменте составила 56,304 миллиарда рублей (рост на 6%), в фиксированном сегменте - 10,777 миллиарда (увеличение на 10,3%).Капзатраты по итогам квартала сократились на 27,5% год к году, до 21,104 миллиарда рублей. Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) составило 25,8%.Количество абонентов оператора сократилось в четвертом квартале на 0,9%, до 49,4 миллиона. Показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос на 6,2%, до 375 рублей. Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) увеличилось на 3,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - до 3 миллионов."Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
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вымпелком, билайн, россия, новости компаний - экономика
14:37 28.02.2022 (обновлено: 14:39 28.02.2022)
 

Выручка "Вымпелкома" по МСФО в четвертом квартале выросла на 7,7%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Выручка сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) по МСФО в четвертом квартале увеличилась на 7,7% в годовом выражении - до 77,462 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA вырос на 4,3%, до 27,309 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA снизилась на 1,1 процентного пункта - до 35,3%. Общая выручка компании в мобильном сегменте увеличилась на 7,2% и составила 66,242 миллиарда рублей, в фиксированном - на 10,4%, до 11,22 миллиарда. Сервисная выручка компании в мобильном сегменте составила 56,304 миллиарда рублей (рост на 6%), в фиксированном сегменте - 10,777 миллиарда (увеличение на 10,3%).
Логотип Билайн
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Капзатраты по итогам квартала сократились на 27,5% год к году, до 21,104 миллиарда рублей. Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) составило 25,8%.
Количество абонентов оператора сократилось в четвертом квартале на 0,9%, до 49,4 миллиона. Показатель ARPU (средний доход на одного пользователя) вырос на 6,2%, до 375 рублей. Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) увеличилось на 3,9% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года - до 3 миллионов.
"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).
Опубликовано: А. Пава
 
ВымпелКомБилайнРоссияНовости компаний - Экономика
 
 
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