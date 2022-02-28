В Госдуме заявили, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ в Донбасс
Депутат от Крыма Шеремет: Путин на сутки опередил украинское вторжение в Донбасс
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса.
"По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса", — сказал РИА Новости Шеремет.
Кроме того, по его словам, нет никаких гарантий, что Украина не начала разработку ядерного оружия, так как вся необходимая инфраструктура у украинской стороны сохранилось с советских времен. "Ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе", — сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, что президент России сделал верные шаги, начав военную операцию, конечной целью которой является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве. "Нужно сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды. К сожалению, уже нет той нашей родной и близкой Украины, она неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы", — сказал депутат.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Никита Стома