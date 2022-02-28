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В Госдуме заявили, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ в Донбасс

В Госдуме заявили, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ в Донбасс - РИА Новости, 28.02.2022

В Госдуме заявили, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ в Донбасс

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T07:59

2022-02-28T07:59

2022-02-28T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент России Владимир Путин, начав специальную военную операцию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса.Кроме того, по его словам, нет никаких гарантий, что Украина не начала разработку ядерного оружия, так как вся необходимая инфраструктура у украинской стороны сохранилось с советских времен. "Ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе", — сказал депутат.Шеремет подчеркнул, что президент России сделал верные шаги, начав военную операцию, конечной целью которой является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве. "Нужно сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды. К сожалению, уже нет той нашей родной и близкой Украины, она неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы", — сказал депутат.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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