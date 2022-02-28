https://ria.ru/20220228/vrane-1775452764.html

"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине

"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:32

2022-02-28T00:32

2022-02-28T02:35

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россия

обострение ситуации в днр и лнр

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине."И сегодня, на этом заседании, мы вновь слышим вранье и фейки. О неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ", — добавил он.По его словам, российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, украина, оон, донбасс, признание днр и лнр в россии, василий небензя, россия