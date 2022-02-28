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"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:32
2022-02-28T00:32
2022-02-28T02:35
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признание днр и лнр в россии
василий небензя
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине."И сегодня, на этом заседании, мы вновь слышим вранье и фейки. О неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ", — добавил он.По его словам, российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, донбасс, признание днр и лнр в россии, василий небензя, россия
00:32 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине
Небензя назвал враньем заявления об ударах российских ВС по мирным объектам на Украине