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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:32
2022-02-28T02:35
в мире
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оон
донбасс
признание днр и лнр в россии
василий небензя
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине."И сегодня, на этом заседании, мы вновь слышим вранье и фейки. О неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ", — добавил он.По его словам, российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, оон, донбасс, признание днр и лнр в россии, василий небензя, россия
00:32 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
 
"Вранье": Небензя оценил заявления об ударах по мирным объектам на Украине

Небензя назвал враньем заявления об ударах российских ВС по мирным объектам на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал враньем заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине.

"Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине", — сказал Небензя.

"И сегодня, на этом заседании, мы вновь слышим вранье и фейки. О неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц и школ", — добавил он.
По его словам, российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаООНДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий НебензяРоссия
 
 
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