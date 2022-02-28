https://ria.ru/20220228/voyna-1775622904.html

Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор

Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор - РИА Новости, 28.02.2022

Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор

Приведение сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства не является угрозой ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентам, заявил первый замглавы... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:23

2022-02-28T17:23

2022-02-28T17:27

владимир джабаров

совет федерации рф

владимир путин

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

нато

украина

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Приведение сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства не является угрозой ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентам, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент России Владимир Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".По словам Джабарова, это "не угроза ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентами, чтобы они каждый свой шаг против России сначала обдумывали, потом действовали". "Мы предупредили, что наш порох сухой, бронепоезд стоит на запасном пути, любая попытка использовать против нас всю армаду НАТО будет пресечена с использованием всех имеющихся у нас возможностей", - отметил политик на брифинге в понедельник.Он подчеркнул, что российский президент самый последний человек, который хотел бы ядерного конфликта. "Я думаю, что НАТО прекрасно понимает, что в случае ядерного нападения (на Россию) они просто перестанут существовать, в этом случае ответный удар неминуем".Джабаров также полагает, что никто не будет воевать за Украину, жертвуя своими солдатами. "Как только погибнет один из солдат стран НАТО за Украину, у этих государств начнутся проблемы в своих странах", - заключил парламентарий.Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/vznos-1775148042.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир джабаров, совет федерации рф, владимир путин, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, нато, украина