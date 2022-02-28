Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/voyna-1775622904.html
Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор
Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор - РИА Новости, 28.02.2022
Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор
Приведение сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства не является угрозой ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентам, заявил первый замглавы... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:23
2022-02-28T17:27
владимир джабаров
совет федерации рф
владимир путин
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_584db79501d823e79daed64ad5f3f3b0.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Приведение сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства не является угрозой ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентам, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент России Владимир Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".По словам Джабарова, это "не угроза ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентами, чтобы они каждый свой шаг против России сначала обдумывали, потом действовали". "Мы предупредили, что наш порох сухой, бронепоезд стоит на запасном пути, любая попытка использовать против нас всю армаду НАТО будет пресечена с использованием всех имеющихся у нас возможностей", - отметил политик на брифинге в понедельник.Он подчеркнул, что российский президент самый последний человек, который хотел бы ядерного конфликта. "Я думаю, что НАТО прекрасно понимает, что в случае ядерного нападения (на Россию) они просто перестанут существовать, в этом случае ответный удар неминуем".Джабаров также полагает, что никто не будет воевать за Украину, жертвуя своими солдатами. "Как только погибнет один из солдат стран НАТО за Украину, у этих государств начнутся проблемы в своих странах", - заключил парламентарий.Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/vznos-1775148042.html
https://ria.ru/20220227/senator-1775388158.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4efd87039d197cb5c9bb5a095d2f464e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир джабаров, совет федерации рф, владимир путин, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии, нато, украина
17:23 28.02.2022 (обновлено: 17:27 28.02.2022)
 
Приказ по силам сдерживания является предупреждением, заявил сенатор

Сенатор Джабаров заявил, что приказ по силам сдерживания не является угрозой ядерной войны

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Приведение сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства не является угрозой ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентам, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 19:16
Джабаров: Совет Европы должен вернуть России взнос в 32,5 миллиона евро
По словам Джабарова, это "не угроза ядерной войны, это предупреждение нашим оппонентами, чтобы они каждый свой шаг против России сначала обдумывали, потом действовали". "Мы предупредили, что наш порох сухой, бронепоезд стоит на запасном пути, любая попытка использовать против нас всю армаду НАТО будет пресечена с использованием всех имеющихся у нас возможностей", - отметил политик на брифинге в понедельник.
Он подчеркнул, что российский президент самый последний человек, который хотел бы ядерного конфликта. "Я думаю, что НАТО прекрасно понимает, что в случае ядерного нападения (на Россию) они просто перестанут существовать, в этом случае ответный удар неминуем".
Джабаров также полагает, что никто не будет воевать за Украину, жертвуя своими солдатами. "Как только погибнет один из солдат стран НАТО за Украину, у этих государств начнутся проблемы в своих странах", - заключил парламентарий.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:59
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Владимир ДжабаровСовет Федерации РФВладимир ПутинВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в РоссииНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала