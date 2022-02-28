https://ria.ru/20220228/volvo-1775638050.html
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России - РИА Новости, 28.02.2022
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России
Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:22
2022-02-28T18:22
2022-02-28T18:32
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон."Мы не принимаем поступающие товары. Производство на заводе в России временно прекращается, и то же самое относится к продажам", - сказал Элиассон газете Dagens Industri.По данным шведской газеты Nyteknik, концерн владеет одним заводом в России, который находится в Калуге. Завод был открыт в январе 2009 года.
https://ria.ru/20220225/komplektuyuschie-1775145559.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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авто, экономика, россия, калуга, швеция, в мире
18:22 28.02.2022 (обновлено: 18:32 28.02.2022)
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России
Шведский автоконцерн Volvo приостановил производство и продажу автомобилей в России