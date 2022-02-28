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Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России - РИА Новости, 28.02.2022
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России
Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:22
2022-02-28T18:32
авто
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россия
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в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон."Мы не принимаем поступающие товары. Производство на заводе в России временно прекращается, и то же самое относится к продажам", - сказал Элиассон газете Dagens Industri.По данным шведской газеты Nyteknik, концерн владеет одним заводом в России, который находится в Калуге. Завод был открыт в январе 2009 года.
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авто, экономика, россия, калуга, швеция, в мире
18:22 28.02.2022 (обновлено: 18:32 28.02.2022)
 
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России

Шведский автоконцерн Volvo приостановил производство и продажу автомобилей в России

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗавод по выпуску грузовых автомобилей шведского концерна Volvo Group в Калуге
Завод по выпуску грузовых автомобилей шведского концерна Volvo Group в Калуге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Завод по выпуску грузовых автомобилей шведского концерна Volvo Group в Калуге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон.
"Мы не принимаем поступающие товары. Производство на заводе в России временно прекращается, и то же самое относится к продажам", - сказал Элиассон газете Dagens Industri.
По данным шведской газеты Nyteknik, концерн владеет одним заводом в России, который находится в Калуге. Завод был открыт в январе 2009 года.
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