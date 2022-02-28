https://ria.ru/20220228/volvo-1775638050.html

Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России

Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России - РИА Новости, 28.02.2022

Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в России

Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:22

2022-02-28T18:22

2022-02-28T18:32

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Шведский автомобильный концерн Volvo приостанавливает продажу и производство автомобилей компании на территории РФ, заявил представитель концерна Клас Элиассон."Мы не принимаем поступающие товары. Производство на заводе в России временно прекращается, и то же самое относится к продажам", - сказал Элиассон газете Dagens Industri.По данным шведской газеты Nyteknik, концерн владеет одним заводом в России, который находится в Калуге. Завод был открыт в январе 2009 года.

https://ria.ru/20220225/komplektuyuschie-1775145559.html

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Владимир Лаврентьев

авто, экономика, россия, калуга, швеция, в мире