https://ria.ru/20220228/voennye-1775521632.html

В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР

В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022

В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР

Украинский омбудсмен и другие представители властей страны не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:48

2022-02-28T11:48

2022-02-28T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинский омбудсмен и другие представители властей страны не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова."Увы, ни одной попытки не предпринято со стороны Украины, в том числе (омбудсмена Людмилы) Денисовой, либо какой-то правозащитной организацией. Мы готовы к диалогу, наши контакты распространены в СМИ и соцсетях", - заявила Сердюкова журналистам.Сердюкова в понедельник встретилась с бывшими украинскими военными и нацгвардейцами, записала имена и контакты их родственников, выслушала просьбы."(Они) сдали оружие, осознали те преступные команды, которые им отдают, они живы-здоровы, их личной безопасности ничего не угрожает", - подчеркнула она по итогам встречи.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775341025.html

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украина

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика