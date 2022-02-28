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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/voennye-1775521632.html
В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР
В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.02.2022
В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР
Украинский омбудсмен и другие представители властей страны не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:48
2022-02-28T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинский омбудсмен и другие представители властей страны не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова."Увы, ни одной попытки не предпринято со стороны Украины, в том числе (омбудсмена Людмилы) Денисовой, либо какой-то правозащитной организацией. Мы готовы к диалогу, наши контакты распространены в СМИ и соцсетях", - заявила Сердюкова журналистам.Сердюкова в понедельник встретилась с бывшими украинскими военными и нацгвардейцами, записала имена и контакты их родственников, выслушала просьбы."(Они) сдали оружие, осознали те преступные команды, которые им отдают, они живы-здоровы, их личной безопасности ничего не угрожает", - подчеркнула она по итогам встречи.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775341025.html
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украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, луганская народная республика
11:48 28.02.2022
 
В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинский омбудсмен и другие представители властей страны не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.
"Увы, ни одной попытки не предпринято со стороны Украины, в том числе (омбудсмена Людмилы) Денисовой, либо какой-то правозащитной организацией. Мы готовы к диалогу, наши контакты распространены в СМИ и соцсетях", - заявила Сердюкова журналистам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Сердюкова в понедельник встретилась с бывшими украинскими военными и нацгвардейцами, записала имена и контакты их родственников, выслушала просьбы.
"(Они) сдали оружие, осознали те преступные команды, которые им отдают, они живы-здоровы, их личной безопасности ничего не угрожает", - подчеркнула она по итогам встречи.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Вчера, 09:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЛуганская Народная Республика
 
 
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