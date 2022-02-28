В Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие, заявили в ЛНР
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: в Киеве не интересовались судьбой военных, сложивших оружие
Солдаты ВСУ под Киевом
ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Украинский омбудсмен и другие представители властей страны не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.
"Увы, ни одной попытки не предпринято со стороны Украины, в том числе (омбудсмена Людмилы) Денисовой, либо какой-то правозащитной организацией. Мы готовы к диалогу, наши контакты распространены в СМИ и соцсетях", - заявила Сердюкова журналистам.
Сердюкова в понедельник встретилась с бывшими украинскими военными и нацгвардейцами, записала имена и контакты их родственников, выслушала просьбы.
"(Они) сдали оружие, осознали те преступные команды, которые им отдают, они живы-здоровы, их личной безопасности ничего не угрожает", - подчеркнула она по итогам встречи.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: О. Маркова