https://ria.ru/20220228/voda-1775453023.html
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России - РИА Новости, 28.02.2022
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России
Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:35
2022-02-28T00:35
2022-02-28T00:35
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
весна
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что снега в центре Европейской России было больше обычного, поэтому раннее подтаивание снижает риски очень сильного половодья. Более точный прогноз половодья будет выпущен 5 марта.
https://ria.ru/20220227/pogoda-1775411353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, весна, зима
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России
Вильфанд: таяние снега привело к повышению уровня воды на реках центра Европейской России