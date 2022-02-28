https://ria.ru/20220228/voda-1775453023.html

Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России

Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России - РИА Новости, 28.02.2022

Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России

Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:35

2022-02-28T00:35

2022-02-28T00:35

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

весна

зима

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что снега в центре Европейской России было больше обычного, поэтому раннее подтаивание снижает риски очень сильного половодья. Более точный прогноз половодья будет выпущен 5 марта.

https://ria.ru/20220227/pogoda-1775411353.html

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зима

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, весна, зима