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Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России - РИА Новости, 28.02.2022
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России
Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:35
2022-02-28T00:35
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
весна
зима
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что снега в центре Европейской России было больше обычного, поэтому раннее подтаивание снижает риски очень сильного половодья. Более точный прогноз половодья будет выпущен 5 марта.
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Григорий Ивашкин
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, весна, зима
00:35 28.02.2022
 
Вильфанд предупредил о повышенном уровне воды на реках в Европейской России

Вильфанд: таяние снега привело к повышению уровня воды на реках центра Европейской России

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкРека
Река - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уровень воды на реках центра Европейской России начала расти из-за активного таяния снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Из-за начала таяния снега началось повышение уровня рек в центре Европейской России. В частности, на реках Рязанской, Московской, Тверской, Орловской, Тульской, Смоленской, Брянской и Курской областей рост уровня воды составил 10-32 сантиметра за сутки и продолжается", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что снега в центре Европейской России было больше обычного, поэтому раннее подтаивание снижает риски очень сильного половодья. Более точный прогноз половодья будет выпущен 5 марта.
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Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентрВеснаЗима
 
 
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