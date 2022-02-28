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ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель
ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель
Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:07
2022-02-28T18:07
2022-02-28T18:19
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы не заходили настолько далеко, чтобы закрыть возможность господину Лаврову полететь в Женеву", - сказал Боррель журналистам по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов ЕС.Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
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россия, оон, в мире, евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), женева (город)
18:07 28.02.2022 (обновлено: 18:19 28.02.2022)
ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель
Боррель об отмене визита Лаврова в Женеву: Евросоюз не запрещал дипломатические поездки