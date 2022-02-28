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ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель
ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель
Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:07
2022-02-28T18:19
россия
оон
в мире
евросоюз
жозеп боррель
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
женева (город)
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы не заходили настолько далеко, чтобы закрыть возможность господину Лаврову полететь в Женеву", - сказал Боррель журналистам по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов ЕС.Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html
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россия, оон, в мире, евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), женева (город)
18:07 28.02.2022 (обновлено: 18:19 28.02.2022)
 
ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель

Боррель об отмене визита Лаврова в Женеву: Евросоюз не запрещал дипломатические поездки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы не заходили настолько далеко, чтобы закрыть возможность господину Лаврову полететь в Женеву", - сказал Боррель журналистам по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов ЕС.
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Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.
Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.
Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.
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РоссияООНВ миреЕвросоюзЖозеп БоррельСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Женева (город)
 
 
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