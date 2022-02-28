https://ria.ru/20220228/vizit-1775634845.html

ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель

ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС не запрещал Лаврову лететь в Женеву на заседание ООН, заявил Боррель

Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:07

2022-02-28T18:07

2022-02-28T18:19

россия

оон

в мире

евросоюз

жозеп боррель

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211457_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_59c06538f73f055090c3bd9bbbbbd1d7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз не запрещал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову лететь на заседание СПЧ ООН в Женеве, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Мы не заходили настолько далеко, чтобы закрыть возможность господину Лаврову полететь в Женеву", - сказал Боррель журналистам по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов ЕС.Ранее в МИД РФ сообщили, что обращение к Секретариату ООН по этому вопросу не дало результатов и руководство организации оказалось неспособным обеспечить участие российской делегации во главе с Лавровым.Диписточник в Женеве говорил РИА Новости, что визит Лаврова на СПЧ ООН и Конференцию по разоружению отменен из-за беспрецедентного запрета на пролёт его самолета рядом стран ЕС.Визит главы МИД РФ планировался на 1 марта. Лавров должен был утром во вторник выступить на 49-й сессии СПЧ ООН.

https://ria.ru/20220228/chush-1775459168.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, оон, в мире, евросоюз, жозеп боррель, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), женева (город)