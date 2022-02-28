https://ria.ru/20220228/vasileva-1775560271.html

Ольга Любимова поздравила Татьяну Васильеву с юбилеем

Ольга Любимова поздравила Татьяну Васильеву с юбилеем - РИА Новости, 28.02.2022

Ольга Любимова поздравила Татьяну Васильеву с юбилеем

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила с юбилеем актрису, народную артистку России Татьяну Васильеву, отметив, что она покорила сердца зрителей самых... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

культура

новости культуры

татьяна васильева (актриса)

театр

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила с юбилеем актрису, народную артистку России Татьяну Васильеву, отметив, что она покорила сердца зрителей самых разных поколений своим обаянием и артистизмом.Министр отметила, что насыщенный творческий путь актрисы служит примером безграничной преданности искусству и избранному делу. Любимова также пожелала имениннице здоровья, бодрости духа и благополучия.Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде.Татьяна Васильева − народная артистка России (1992). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой президента России (2017). Лауреат театральных премий "Ника" (1992), "Кумир" (1997), "Золотой Овен" (2005), кинофестиваля "Кинотавр" (1993). Она создала яркий образ в ставшей популярной комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), сыграла главные роли в фильмах "Путешествие мсье Перришона" (1986), "Биндюжник и король" (1989), "Дамский портной" (1990), "Болотная street, или Средство против секса" (1991), "Белый король, красная королева" (1992), "Наш американский Боря" (1992). Роль в драме "Увидеть Париж и умереть" в 1992 году принесла ей премию "Ника" и приз за лучшую женскую роль на фестивале "Кинотавр".

https://ria.ru/20220228/vasileva-1774971428.html

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2022

Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, татьяна васильева (актриса), театр, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)