https://ria.ru/20220228/valyuta-1775491466.html

Курс доллара подскочил до 90 рублей

Курс доллара подскочил до 90 рублей - РИА Новости, 28.02.2022

Курс доллара подскочил до 90 рублей

Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:03

2022-02-28T10:03

2022-02-28T10:33

экономика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_0:128:3024:1829_1920x0_80_0_0_46f11dcebdf5852abc4737649f09aaf3.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.Уже на старте торгов доллар и евро уперлись в границы, установленные Мосбиржей на сегодня: американская валюта подскочила до 90 рублей, европейская — до 101,19 рубля.К 10:17 мск ситуация практически не изменилась: доллар торгуется на отметке 90 рублей, евро — 101,1925 рубля.На этом фоне Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это тоже новый максимум). Минфин с сегодняшнего дня обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.На ситуацию на рынке оказывает влияние прежде всего новая волна санкций, о которых Запад объявил после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Кроме того, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, признание днр и лнр в россии