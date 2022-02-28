10:03 28.02.2022 (обновлено: 10:33 28.02.2022)
Курс доллара подскочил до 90 рублей
Курс доллара подскочил до 90 рублей, достигнув исторического максимума
Электронное табло со знаком доллара
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.
Уже на старте торгов доллар и евро уперлись в границы, установленные Мосбиржей на сегодня: американская валюта подскочила до 90 рублей, европейская — до 101,19 рубля.
К 10:17 мск ситуация практически не изменилась: доллар торгуется на отметке 90 рублей, евро — 101,1925 рубля.
На этом фоне Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это тоже новый максимум). Минфин с сегодняшнего дня обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
На ситуацию на рынке оказывает влияние прежде всего новая волна санкций, о которых Запад объявил после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Кроме того, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Мадина Моргоева