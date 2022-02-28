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Курс доллара подскочил до 90 рублей
Курс доллара подскочил до 90 рублей - РИА Новости, 28.02.2022
Курс доллара подскочил до 90 рублей
Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:03
2022-02-28T10:33
экономика
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.Уже на старте торгов доллар и евро уперлись в границы, установленные Мосбиржей на сегодня: американская валюта подскочила до 90 рублей, европейская — до 101,19 рубля.К 10:17 мск ситуация практически не изменилась: доллар торгуется на отметке 90 рублей, евро — 101,1925 рубля.На этом фоне Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это тоже новый максимум). Минфин с сегодняшнего дня обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.На ситуацию на рынке оказывает влияние прежде всего новая волна санкций, о которых Запад объявил после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Кроме того, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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экономика, признание днр и лнр в россии
10:03 28.02.2022 (обновлено: 10:33 28.02.2022)
 
Курс доллара подскочил до 90 рублей

Курс доллара подскочил до 90 рублей, достигнув исторического максимума

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Курс рубля обвалился до новых исторических минимумов на фоне геополитических и санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.
Уже на старте торгов доллар и евро уперлись в границы, установленные Мосбиржей на сегодня: американская валюта подскочила до 90 рублей, европейская — до 101,19 рубля.
К 10:17 мск ситуация практически не изменилась: доллар торгуется на отметке 90 рублей, евро — 101,1925 рубля.
На этом фоне Центробанк повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых (это тоже новый максимум). Минфин с сегодняшнего дня обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
На ситуацию на рынке оказывает влияние прежде всего новая волна санкций, о которых Запад объявил после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
В частности, под ограничения попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Кроме того, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". В ближайшие дни Россию обещают отключить от системы SWIFT. Европа и еще некоторые страны закрыли для России небо.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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